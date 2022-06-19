Росіяни накинулися на кредити українців: що відбувається із боргами клієнтів ПриватБанку

Окупанти отримали дані про боржників, і всі кредити перевели до російських фінансових установ

Борги українців перед ПриватБанком стали російськими у Херсонській області / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Житель Херсонської області, яка зараз перебуває під окупацією Російської Федерації, поскаржився на те, що його кредит з української ПриватБанку перейшов до російського "Тінькофф Банку".

Як пишуть в Telegram-каналі "Адвокат права", таким чином, російським окупантам вдалося заволодіти базою даних боржників фінансових установ нашої країни.

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Українець опублікував листування з менеджером російського "Тінькофф Банку", який підтвердив, що його борг із української фінустанови перейшов до російської:

У Херсонській області борги українців із ПриватБанку перейшли до російського "Тінькофф Банку" У Херсонській області борги українців із ПриватБанку перейшли до російського "Тінькофф Банку" У Херсонській області борги українців із ПриватБанку перейшли до російського "Тінькофф Банку" 1 /3

Зазначимо, що раніше окупаційна влада в Херсонській області обіцяла українцям списати всі борги перед банками.

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Що буде із кредитами в Україні?

Ми вже писали, що Нацбанк вирішив підвищити облікову ставку до 25%. Було побоювання, що вартість кредитів в Україні після цього збільшиться, однак регулятор запевнив, що такого не буде.

Одна з причин – вартість кредитів банки визначають, орієнтуючись на фактичну вартість фондування, тобто депозитів населення та бізнесу. На розмір облікової ставки у разі банки не орієнтуються. Тому в НБУ зазначають, що кредитні ставки зростатимуть поступово та пропорційно зростанню вартості депозитів і переважно зі збереженням поточного спреду між ними.

Читайте в нашому матеріалі про те, що робити, якщо не можете повернути кредит, і які прогнози щодо кредитування дали у НБУ.