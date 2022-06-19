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Украинцы не смогут обменять некоторую валюту – в чем причина

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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19 июня, 15:39
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Рассказываем об особенностях обмена поврежденных банкнот и когда их могут не принять
Кратко об особенностях обмена поврежденных банкнот
Кратко об особенностях обмена поврежденных банкнот / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Бывает так, что банкнота повреждается – протирается или рвется. В таком случае ее нужно поменять, и банки должны принимать такие деньги, если у них нет признаков подделки.

В пресс-службе Национального банка Украины разъяснили, какие банкноты принимают и какие особенности процедуры.

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Кассиры в банках принимают без ограничения деньги с признаками износа или повреждения (имеют потертости, загрязнения, отпечатки штампов, надрывы и надрезы, отверстия, оторванные края или углы). Однако есть ряд нюансов, поскольку банкноты должны:

  • сохранить целую часть площадью от 55%;
  • на разрезанных частях есть одинаковые номера и серия.

Поврежденные банкноты, составленные из двух или более частей, банки обязаны изымать из обращения и принимать на исследование. Проверяют такие купюры на подлинность и платежность. По результатам клиентам возмещают соответствующую сумму в национальной валюте. Поддельные банкноты изымают из обращения и не возмещают стоимость, а дело передают правоохранителям.

Обмениваются изношенные и поврежденные банкноты в гривнях в любом банке Украины – бесплатно и без ограничений. Поврежденные банкноты иностранной валюты принимаются в кассах уполномоченных банков и финансовых учреждений на инкассо. Их посылают в иностранный банк, который выдает новые на замену, а соответствующую сумму возвращают владельцу.

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Какие банкноты не принимают?

Согласно правилам, установленным НБУ, банки и юридические лица не имеют права принимать банкноты, поврежденные огнем или водой, жидкостями или химикатами более чем на 55%.

Банкноты, пострадавшие от действия химических, радиоактивных или других химических веществ, могут принять, только если есть документ о дезинфекции.

Услуги "миняйл"

Если ожидать процедуры проверки нет времени или желания, можно воспользоваться услугами быстрого обмена. В обычных обменниках могут принять какие-либо банкноты за 5 минут без документов.

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Однако курс обмена там сильно отличается от официального. Чем больше повреждений у банкнот, тем меньше денег отдадут владельцу, конечно же, за услугу также предусмотрена комиссия.

Украинцам в Польше дадут еще по 700 злотых

Немецкая благотворительная организация Diakonie Katastrophenhilfe выплатит украинцам в Польше по 700 злотых (4593 грн) и 600 злотых (3869 грн) – на каждого другого члена семьи. Выплаты будут производиться в течение трех месяцев.

Программа финансовой помощи направлена на поддержку украинцев, нашедших убежище в Польше после полномасштабного вторжения России в Украину. Предпочтение будут отдаваться тем, кто критически нуждается в деньгах.

Гражданин должен пересечь границу после 24 февраля, не получать больше денег от других организаций. Поддержка будет предоставлена, если человек с семьей проживает, но не работает в Польше и источников прибыли нет. На финансы могут рассчитывать люди в возрасте от 65 лет, беременные, матери с двумя и более детьми, если кто-то в семье страдает хронической или тяжелой болезнью.

"Сегодня" раньше писали, что в Чехии будут жестче контролировать, какую и сколько поддержки получают украинцы, а также рассказывали, что данные о кредитах клиентов ПриватБанка "слили" российскому банку.

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