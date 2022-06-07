Українці можуть отримати ще один вид допомоги – кому виплатять понад 6 тис. грн

Розповідаємо, які документи знадобляться для оформлення фінансової допомоги

Українці можуть отримати понад 6 тис. грн / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Деякі українці можуть розраховувати на ще один вид фінансової допомоги під час війни. Одноразову виплату у розмірі 6600 грн можна отримати від благодійної організації ADRA Ukraine.

Про це повідомляє компанія у своїх соціальних мережах.

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Проте гроші можуть отримати не всі категорії населення, а лише:

сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;

багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;

вагітні та годуючі грудьми жінки;

жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;

особи віком понад 50 років із інвалідністю;

особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Програма поширюється на людей, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові.

Як зареєструватись у програмі?

Зробити це можна лише зателефонувавши на гарячу лінію, всі деталі можна обговорити за номером (067) 333-17-52 і там же залишити заявку.

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Коли її приймуть, потрібно буде відправити до чат-боту у Viber або Telegram такі документи:

перша та друга сторінки паспорта;

ідентифікаційний код;

свідоцтво про народження;

документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.

довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).

Якщо організація схвалить вашу заявку, то нарахування грошей прийде спеціальне смс-повідомлення.

"Сьогодні" раніше писали, які виплати можуть отримати деякі військовослужбовці, та розповідали, кому з українців у Польщі виплатять додаткові 900 злотих.