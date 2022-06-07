Українці можуть отримати ще один вид допомоги – кому виплатять понад 6 тис. грн

Деякі українці можуть розраховувати на ще один вид фінансової допомоги під час війни. Одноразову виплату у розмірі 6600 грн можна отримати від благодійної організації ADRA Ukraine.
Про це повідомляє компанія у своїх соціальних мережах.
Проте гроші можуть отримати не всі категорії населення, а лише:
- сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
- багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
- вагітні та годуючі грудьми жінки;
- жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
- особи віком понад 50 років із інвалідністю;
- особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.
Програма поширюється на людей, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі, Чернігові.
Як зареєструватись у програмі?
Зробити це можна лише зателефонувавши на гарячу лінію, всі деталі можна обговорити за номером (067) 333-17-52 і там же залишити заявку.
Коли її приймуть, потрібно буде відправити до чат-боту у Viber або Telegram такі документи:
- перша та друга сторінки паспорта;
- ідентифікаційний код;
- свідоцтво про народження;
- документ, що підтверджує вашу категорію, за якою нараховуються виплати.
- довідка про прописку (якщо у вас є ID-карта).
Якщо організація схвалить вашу заявку, то нарахування грошей прийде спеціальне смс-повідомлення.
"Сьогодні" раніше писали, які виплати можуть отримати деякі військовослужбовці, та розповідали, кому з українців у Польщі виплатять додаткові 900 злотих.