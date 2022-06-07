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Украинцы могут получить еще один вид помощи – кому выплатят больше 6 тыс. грн

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 17:59
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Рассказываем, какие документы понадобятся для оформления финансовой помощи
Украинцы могут получить больше 6 тыс. грн
Украинцы могут получить больше 6 тыс. грн / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Некоторые украинцы могут рассчитывать на еще один вид финансовой помощи во время войны. Одноразовую выплату в размере 6600 грн можно получить от благотворительной организации ADRA Ukraine.

Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.

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Однако деньги могут получить не все категории населения, а только:

  • семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;
  • многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
  • беременные и кормящие грудью женщины;
  • женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;
  • лица старше 50 лет с инвалидностью;
  • лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.

Программа распространяется на людей, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове.

Как зарегистрироваться в программе?

Сделать это можно только позвонив на горячую линию, все детали можно обсудить по номеру (067) 333-17-52 и по нему же оставить заявку.

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Когда ее примут, нужно будет отправить в чат-бот в Viber или Telegram такие документы:

  • первая и вторая страницы паспорта;
  • идентификационный код;
  • свидетельство о рождении;
  • документ, подтверждающий вашу категорию, согласно которой начисляются выплаты.
  • справка о прописке (если у вас ID-карта).

Если организация одобрит вашу заявку, то о начислении денег придет специальное смс-сообщение.

"Сегодня" ранее писали, какие выплаты могут получить некоторые военнослужащие, и рассказывали, кому из украинцев в Польше выплатят дополнительные 900 злотых.

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