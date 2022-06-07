Украинцы могут получить еще один вид помощи – кому выплатят больше 6 тыс. грн

Некоторые украинцы могут рассчитывать на еще один вид финансовой помощи во время войны. Одноразовую выплату в размере 6600 грн можно получить от благотворительной организации ADRA Ukraine.
Об этом сообщает компания в своих социальных сетях.
Однако деньги могут получить не все категории населения, а только:
- семьи с детьми, которые находятся на территории военных действий или выехали оттуда;
- многодетные семьи, дети-сироты и полусироты;
- беременные и кормящие грудью женщины;
- женщины или мужчины, которые самостоятельно содержат семью;
- лица старше 50 лет с инвалидностью;
- лица с инвалидностью с хроническими заболеваниями/ранением в результате боевых действий.
Программа распространяется на людей, которые находятся в Киеве, Харькове, Сумах, Николаеве, Херсоне, Луганске, Донецке, Житомире, Запорожье, Чернигове.
Как зарегистрироваться в программе?
Сделать это можно только позвонив на горячую линию, все детали можно обсудить по номеру (067) 333-17-52 и по нему же оставить заявку.
Когда ее примут, нужно будет отправить в чат-бот в Viber или Telegram такие документы:
- первая и вторая страницы паспорта;
- идентификационный код;
- свидетельство о рождении;
- документ, подтверждающий вашу категорию, согласно которой начисляются выплаты.
- справка о прописке (если у вас ID-карта).
Если организация одобрит вашу заявку, то о начислении денег придет специальное смс-сообщение.
"Сегодня" ранее писали, какие выплаты могут получить некоторые военнослужащие, и рассказывали, кому из украинцев в Польше выплатят дополнительные 900 злотых.