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Виплати переселенцям в Україні – кому прийдуть гроші у червні

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 10:50
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Розповідаємо, скільки громад увійшло до оновленого переліку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій
Виплати отримають переселенці з 8 областей
Виплати отримають переселенці з 8 областей / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

У червні виплати отримають переселенці з громад, які увійшли до оновленого переліку Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій.

Про це повідомляє пресслужба відомства.

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У список потрапили 8 областей, які перебувають у районах проведення воєнних дій або які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні:

  • Дніпропетровська (7 громад);
  • Донецька (66 громад);
  • Запорізька (64 громади);
  • Луганська (37 громад);
  • Миколаївська (23 громади);
  • Харківська (51 громада);
  • Херсонська (49 громад);
  • Сумська (13 громад).

До цього переліку регіони потрапляють за погодженням з Міністерством оборони.

Переселенці з цих областей мають право на щомісячні виплати 2000 грн (3000 грн для дітей та осіб з інвалідністю).

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Виплати українцям в Канаді

Переселенці, що прибули у Канаду, зможуть отримати фінансову допомогу від цієї держави у розмірі 3 тис. канадських доларів (орієнтовно 2,4 тис. дол. США), дітям до 17 років – 1,5 тис. канадських доларів (1,2 тис. дол. США).

Гроші виплачуються одноразово, на них можуть претендувати громадяни України та члени їхніх сімей з чинним дозволом на роботу або навчання, тимчасовим дозволом на проживання, а також ті, хто бере участь у програмі екстреної імміграції (CUAET).

Про те, як подати заявку на отримання цієї допомоги, читайте в нашому матеріалі.

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"Сьогодні" раніше писали, що в Україні збільшили виплати на дітей, і розповідали, чому деякі переселенці перестали отримувати допомогу для ВПО.

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