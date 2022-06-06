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Українцям у Польщі виплатять ще по 900 злотих – як отримати гроші

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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6 червня, 18:30
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Розповідаємо, хто може отримати додаткову фінансову допомогу у Польщі та на що її можна витратити
Як отримати додаткову допомогу у Польщі
Як отримати додаткову допомогу у Польщі / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українські переселенці у Польщі можуть розраховувати на додаткову матеріальну допомогу у розмірі 900 злотих (близько 6 тис. 206 грн).

Про це повідомляє посольство України у Польщі.

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Зазначається, що українцям, які приїхали до Польщі з початку повномасштабного вторгнення російських військ до нашої країни, роздадуть 10 тис. спеціальних безкоштовних карток торговельної мережі Biedronka для покупок.

Кожну таку картку поповнюватимуть на 300 злотих (близько 2 тис. 070 грн) щомісяця протягом 3 місяців. Тобто, одна людина зможе отримати до 900 злотих (6 тис. 206 грн.) додаткової допомоги. Проте одна сім'я зможе отримати максимум три картки на загальну суму 2 тис. 700 злотих (18 тис. 620 грн).

За ці гроші можна буде купити майже будь-який товар у мережі.

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  • алкоголю;
  • сигарет;
  • текстилю;
  • промислових товарів та послуг (наприклад, мобільного зв'язку).

Для того, щоб отримати картку, вам необхідно зателефонувати до спеціального фонду за місцем вашого проживання в Польщі. Номери телефонів можна знайти за посиланням.

Нові правила виплат соцдопомоги

В Польщі змінили виплати для українських переселенців у рамках програми "Сім'я 500+". Нові правила стосуються нової установи соціального страхування, яка обслуговуватиме програму, а також інших дат виплати коштів.

Так, з 1 червня виплатою допомоги займатиметься ZUS, а кожному батькові (опікунам), який подав заяву, буде призначено дату, коли виплатять гроші.

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Кошти за програмою будуть виплачуватись 4, 7, 9, 14, 18 або 20 числа кожного місяця (це дата, коли кошти мають бути на рахунку заявника). Коли термін виплати припадає на неробочий день, переказ проводитиметься заздалегідь.

Раніше ми розповідали, про особливості умов кредитування у Польщі, а також писали, за що українців можуть позбавити соціальних виплат і навіть оштарфувати.

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SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
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