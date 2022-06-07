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Родини деяких військовослужбовців можуть отримати виплати – як подати заявку

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 15:06
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Розповідаємо, на які виплати можуть розраховувати родини деяких військовослужбовців, та як їх отримати
Як отримати допомогу сім'ям полонених військових
Як отримати допомогу сім'ям полонених військових / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни сім'ї українських військовослужбовців отримують різні види соціальної допомоги, зокрема і виплати. Законом передбачена і грошова допомога для родин тих військовослужбовців, які захоплені в полон або є заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми.

Юристка громадської організації "Юридична Сотня" Алла Бєлошенко розповіла АрміяInform, хто має право на допомогу, і що робити, аби її отримати.

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Які виплати і кому доступні

Згідно із законом в Україні за військовослужбовцями, захопленими в полон або заручниками, а також інтернованими в нейтральних державах або безвісно відсутніми, зберігаються такі види виплат:

  • виплати в розмірі посадового окладу за останнім місцем служби;
  • в розмірі окладу за військовим званням;
  • надбавки за вислугу років;
  • інші щомісячні додаткові види грошового забезпечення постійного характеру;
  • інші види грошового забезпечення з урахуванням зміни вислуги років та норм грошового забезпечення.

У той же час сім'ям цих військовослужбовців щомісяця виплачують грошове забезпечення. Гроші зараховуються з дня захоплення військовослужбовців у полон або заручники, а також інтернування в нейтральних державах або зникнення безвісти.

Припиняються виплати точно в той день, коли військовослужбовця виключають зі списків особового складу військової частини.

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Право на отримання такої допомоги мають:

  • дружина (чоловік) військовослужбовця, а за їх відсутності повнолітні діти, які проживають разом із військовослужбовцем;
  • законні представники (опікуни, піклувальники) чи усиновлювачі неповнолітніх дітей (інвалідів з дитинства – незалежно від їх віку) військовослужбовця (за відсутності дружини (чоловіка);
  • особи, які перебувають на утриманні військовослужбовця або його батьки (за відсутності дружини (чоловіка) та дітей).

Як подати заявку на допомогу

Члени родини, які мають право отримувати допомогу, повинні звернутися до військової частини та передати заяву на ім'я її командира. Крім того, разом із заявою мають бути такі документи:

  • копії сторінок паспорта повнолітніх членів сім'ї з даними про прізвище, ім'я та по батькові і реєстрацію місця проживання (перебування);
  • довідка про реєстрацію місця проживання (перебування) членів сім'ї (у разі відсутності такої інформації в паспорті);
  • копія свідоцтва про шлюб (за наявності);
  • копії свідоцтв про народження дітей (за наявності);
  • копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків.

Після цього командир може 15 днів розглядати заявку і прийняти рішення про виплату чи відмову у виплаті цього виду забезпечення. Про своє рішення він повинен повідомити письмово.

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"Виплати діляться на всіх, хто має на них право, в рівних частинах. У разі письмової відмови одній з осіб від виплати грошового забезпечення її частка рівномірно розподіляється між іншими особами, які мають право на його одержання", – пояснила юристка.

Важливо пам'ятати, що отримати цю грошову допомогу не можуть сім'ї військовослужбовців, які добровільно здалися в полон, самовільно залишили військові частини (установи, організації), місця служби чи дезертирували.

Діти учасників бойових дій отримають пільги

Раніше ми розповідали, що право на пільги для навчання мають УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Право отримувати пільги зникає, коли навчання в таких закладах освіти завершується, або коли людині виповнюється 23 роки.

Ці категорії українців можуть отримати таку допомогу:

  • повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку.

Читайте у нашому матеріалі, які документи потрібні для отримання пільг.

Ми також писали, як Кабінет міністрів розширив пільги та гарантії для сімей тероборони і добровольців, і розповідали про те, що представники тероборони в Україні набудуть статусу ветерана війни і зможуть претендувати на спеціальні пенсії.

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