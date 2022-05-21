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Для тероборони, добровольців і їхніх сімей збільшили пільги: як допоможе держава

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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21 травня, 16:56
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Розповідаємо, як Кабінет міністрів розширив пільги та гарантії для сімей тероборони і добровольців
Кабмін розширив пільги для українських захисників
Кабмін розширив пільги для українських захисників / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Сім'ї добровольців Сил територіальної оборони ЗСУ, а також членів добровольчих формувань територіальних громад отримають більші пільги та гарантії від держави.

Пресслужба Мінветеранів повідомляє, що зміни до постанови щодо соцзахисту членів сімей загиблих (померлих) ветеранів війни та членів сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України ухвалили 20 травня.

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Що змінилося

Законом України від 15 березня 2022 року було визнано право добровольців ТрО на отримання статусу учасника бойових дій (УБД). Також цим законом запровадили таку категорію осіб, як сім'ї загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України.

Відповідно до цього документу 20 травня Кабмін ухвалив нову постанову, яка розширює пільги.

"Добровольці Сил територіальної оборони Збройних сил України, члени добровольчих формувань територіальних громад матимуть можливість отримати грошові виплати, що передбачені в разі поранення та інвалідності внаслідок військової агресії РФ проти України, а в разі загибелі – члени їхніх родин отримають одноразову грошову допомогу", – зазначають у відомстві.

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Крім того, члени сімей загиблих (померлих) Захисників та Захисниць України отримають можливість користуватися пільгами, передбаченими чинним законодавством.

Яку допомогу держава надає військовим

Раніше "Сьогодні" розповідали, що на початку повномасштабного вторгнення РФ в Україну Кабмін прийняв рішення про фінансову допомогу сім'ям військових, які загинули в цій війні.

Родичам військових, які загинули у війні з російськими окупаційними військами, виплачуватимуть одноразову грошову допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень. Її розділять рівними частками на всіх одержувачів.

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Допомогу і компенсацію матеріальних витрат також надають сім'ям загиблих військовослужбовців на проведення похорону.

Читайте у нашому матеріалі, яка є інша допомога військовим і їхнім сім'ям.

Ми також писали, що учасники бойових дій і їхні діти мають право на пільги для навчання. Ця категорія українців може отримати таку допомогу:

  • повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;
  • пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;
  • соціальні стипендії;
  • безоплатне забезпечення підручниками;
  • безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;
  • безоплатне проживання в гуртожитку.

"Сьогодні" розповідали і про те, що представники тероборони в Україні набудуть статусу ветерана війни і зможуть претендувати на спеціальні пенсії.

Читайте також, як український уряд змінив суми виплат для деяких категорій сімей під час воєнного стану.

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