Діти учасників бойових дій отримають пільги: що дасть держава

Розповідаємо, які пільги можуть отримати учасники бойових дій та їхні діти, і які документи потрібні

Які є пільги для УБД / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час воєнного стану пільги надаються різним категоріям населення. Згідно із українським законодавством пільги на навчання отримують учасники бойових дій та їхні діти.

На яку саме допомогу в отриманні освіти можуть розраховувати УБД, розповіли в Міністерстві освіти й науки України.

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Хто може отримати пільги, і про яку саме допомогу йдеться

Таке право мають УБД та їхні діти, що навчаються за денною формою навчання у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої та вищої освіти. Право отримувати пільги зникає, коли навчання в таких закладах освіти завершується, або коли людині виповнюється 23 роки.

Ці категорії українців можуть отримати таку допомогу:

повну або часткову оплату навчання коштом державного та місцевих бюджетів;

пільгові довгострокові кредити для здобуття освіти;

соціальні стипендії;

безоплатне забезпечення підручниками;

безоплатний доступ до інтернет-мережі, систем баз даних у державних та комунальних закладах освіти;

безоплатне проживання в гуртожитку.

Які документи потрібні?

Щоб отримувати цю допомогу, в людей повинно бути таке:

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посвідчення учасника бойових дій;

посвідчення особи з інвалідністю внаслідок війни;

посвідчення члена сім'ї загиблого (дітям загиблих осіб до досягнення ними 16-річного віку – довідка, що видається матері або іншому повнолітньому члену сім’ї загиблої особи, або опікуну);

свідоцтво про народження дитини;

довідка про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи;

довідка про реєстрацію місця проживання особи.

Підтримку надає той заклад освіти, до якого зарахували студента. Допомогу перестануть надавати, якщо студента відрахують.

Хто ще має право на допомогу?

Отримувати пільги для навчання можуть і інші категорії населення, зазначені на інфографіці:

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Також крім УБД та їхніх дітей соціальні стипендії можуть отримати такі студенти:

Тероборона в Україні отримає спеціальні пенсії

Раніше "Сьогодні" розповідали, що представники тероборони в Україні набудуть статусу ветерана війни і зможуть претендувати на спеціальні пенсії.

Законом передбачені такі надбавки:

25% мінімальної пенсії для учасників бойових дій;

від 30 до 60% мінімальної пенсії – для тих, хто одержав інвалідність.

Мінімальна пенсія для учасника бойових дій при цьому не може бути нижчою за 210% від загальної мінімальної пенсії. А ті, хто отримали інвалідність, менше 360-650% від мінімальної пенсії (залежно від групи інвалідності).

"Сьогодні" писали і про те, що "Дія" повернула важливу послугу для ВПО. Комплексна послуга передбачає, що у застосунку ВПО можуть оформити довідку про свій статус і соціальні виплати для себе та своїх дітей.

Однак певний час вона була недоступна, бо розробники вносили зміни згідно з новою постановою Кабміну щодо громад, які розташовані в районі проведення бойових дій або які перебувають в тимчасовій окупації.

Оновлений перелік таких громад можна перевірити у документі. Отримати відповідний статус можуть люди, які виїхали з цих населених пунктів.

Ми також розповідали, як український уряд змінив суми виплат для деяких категорій сімей під час воєнного стану.