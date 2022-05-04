В Україні збільшили виплати на дітей: хто і яку допомогу може отримати

Розповідаємо, як український уряд змінив суми виплат для деяких категорій сімей під час воєнного стану

Деяким дітям збільшили фінансову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Під час війни в Україні держава почала переглядати суми грошової допомоги деяким категоріям населення та призначати додаткові виплати.

Тепер більші виплати зробили і для деяких дітей. Про це повідомила пресслужба Міністерства соціальної політики.

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Що змінилося для українців

Розмір тимчасової державної допомоги збільшили для дітей, батьки яких ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання не відоме.

Допомога призначатиметься з урахуванням таких умов:

враховуватиметься матеріальний стан сім'ї, у якій виховується дитина;

розмір виплати буде таким, що дорівнює різниці між 100% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку та середньомісячним сукупним доходом сім'ї в розрахунку на одну особу за попередні шість місяців;

однак розмір виплати буде не менше 50% прожиткового мінімуму для дитини відповідного віку.

Максимальний розмір тимчасової допомоги для дітей віком до 6 років становитиме 2 100 грн, для дітей віком від 6 до 18 років – 2 618 грн.

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"Також буде проведено з 1 січня 2022 року перерахунок розміру тимчасової державної допомоги, виплату якої було проведено у січні-травні 2022 року, із урахуванням виплачених сум цієї допомоги", – зазначили у Мінсоцполітики.

Допомога сім'ям під час війни

Раніше "Сьогодні" розповідали, що Мінсоцполітики спільно з ЮНІСЕФ запровадило програму грошової допомоги вразливим родинам з дітьми. Допомагати будуть тим, у яких є фінансові проблеми. Зокрема це стосується сімей, що належать до таких категорій:

сім'ї, які мають трьох і більше неповнолітніх дітей, з яких принаймні одна дитина не досягла двох років;

сім'ї з двома або більше дітьми, де одна дитина має інвалідність.

Для кожного члена сім'ї на місяць передбачено 2220 грн. Але виплати здійснюватимуться не більше як для п'ятьох людей. Ми вже пояснювали, як подати заявку на цю програму.

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Також переселенці зможуть отримати2000 грн допомоги для дорослих та 3 000 грн для дітей та осіб з інвалідністю. Претендувати на виплати можуть такі категорії населення:

переселенці, які перемістилися з території територіальних громад, розміщених у районі ведення воєнних (бойових) дій;

особи, які перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні);

оточенні (блокуванні); особи, у яких житло зруйноване або непридатне для проживання внаслідок пошкодження, і які подали заявку на відшкодування відповідних втрат, зокрема, через Єдиний державний вебпортал електронних послуг.

Раніше ми також розповідали, яку матеріальну допомогу отримують сім'ї військових під час війни, та хто з українців і яку фінансову допомогу може отримати від держави.