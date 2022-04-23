Тероборона в Україні отримає спеціальні пенсії — які умови нарахування

Представники тероборони в Україні набудуть статусу ветерана війни і зможуть претендувати на спеціальні пенсії.

Про це йдеться в законі №2121-IX "Про внесення змін до деяких законів України щодо уточнення норм, що регулюють питання визначення категорій осіб, які визнаються ветеранами війни та членами сімей загиблих Захисників і Захисниць України, та надання їм соціальних гарантій" від 15 березня 2022 року.

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Так, чоловіки можуть виходити на пенсію у 55 років, якщо є 25 років стажу, жінки – у 50 років, якщо є 20 років стажу.

Тероборонівців можуть визнати учасниками бойових дій, а ті, хто отримав поранення, контузії, каліцтва або тяжкі захворювання, пов'язані з виконанням бойових завдань, можуть отримати статус особи з інвалідністю в результаті війни.

Які надбавки передбачені Законом?

Законом передбачені такі надбавки:

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25% мінімальної пенсії для учасників бойових дій;

від 30 до 60% мінімальної пенсії – для тих, хто одержав інвалідність.

Зауважимо, що мінімальна пенсія для учасника бойових дій при цьому не може бути нижчою за 210% від загальної мінімальної пенсії. А ті, хто отримали інвалідність, менше 360-650% від мінімальної пенсії (залежно від групи інвалідності).

Пенсії в умовах війни

Деякі українці можуть отримувати більшу пенсію, ніж у них є тепер. До прикладу, якщо стажу для перерахунку виплат не вистачає, але людина має інвалідність, вигідніше перейти з пенсії за віком на пенсію за інвалідністю.

У такий спосіб до стажу додатково включають період від першого дня перебування на інвалідності до дня досягнення пенсійного віку. Стаж буде більшим, тож і виплата також – з 1 березня це майже 2300 гривень.

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Нагадаємо, що низка пенсіонерів в умовах війни зіткнулася з неможливістю отримання виплат. Мовиться про людей, які проживають на тимчасово окупованих українських територіях.

Раніше редакція "Сьогодні" писала про те, як отримати пенсію, якщо людина переїхала.