Зберегти гроші під час війни: як отримати пенсію, якщо ви переїхали

Розповідаємо, як отримати пенсійні виплати, якщо ви змінили місце перебування

Пенсіонери на новому місці продовжують отримувати виплати / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Під час дії воєнного стану багато українців тимчасово змінюють місце проживання. Та пенсіонери можуть продовжувати отримувати пенсійні виплати на новому місці.

"Сьогодні" розкаже, що потрібно робити, аби отримати пенсію попри зміну місця перебування.

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Декому з пенсіонерів не потрібно робити нічого

Отже, у Міністерстві соціальної політики пояснюють, що є декілька варіантів отримання виплат.

1. Тим, хто отримував пенсію на банківський рахунок, для її збереження робити нічого не треба. Кошти як приходили, так і далі приходитимуть, навіть якщо місце проживання нове.

2. Тим, хто отримував гроші у поштовому відділенні, потрібно звернутися до "Укрпошти" за телефоном 0 800 300 545. Цим людям потрібно повідомити нове місце перебування, щоб отримати пенсії.

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3. Щоб отримати кошти грошовим переказом через Ощадбанк, потрібно також повідомити про нове місце перебування до органів Пенсійного фонду.

4. А от щоб гроші прийшли на рахунок, відкритий для одержання допомоги як внутрішньо переміщеним особам (ВПО), потрібно написати заяву і передати її до відділення уповноваженого банку чи органу Пенсійного фонду за новим місцем перебування.

Доплата 2 тис. грн до пенсії

Пенсіонери-переселенці, яким довелося залишити свій дім через російську агресію, можуть отримати доплату до пенсії у розмірі 2000 грн.

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Для цього їм необхідно стати на облік як внутрішньо переміщеним особам. Зробити це можна, звернувшись особисто до органів соціального захисту населення, уповноваженої особи громади, ЦНАП, незабаром таку можливість буде додано на портал "Дія".

Після цього ви отримаєте довідку про те, що є ВПО, з нею потрібно подати заяву на отримання держдопомоги за такою ж схемою та отримати виплату на банківський рахунок, зазначений у заяві.

"Сьогодні" також писали, хто та чому в Україні отримує пенсію неофіційно, а також кому з українських пенсіонерів варто чекати прибавку до своєї пенсії.