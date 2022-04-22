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Переселенці зможуть викупити житло на пільгових умовах – деталі

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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22 квітня, 12:30
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В уряді уточнили механізм викупу тимчасового житла переселенцями
Як переселенці зможуть викупити житло у держави
Як переселенці зможуть викупити житло у держави / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Програму забезпечення громадян житлом в Україні розширили, дозволивши переселенцям викуповувати тимчасове житло.

Про зміни повідомив прем'єр-міністр Денис Шмигаль, повідомляє Урядовий портал.

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За словами Шмигаля, будуватимуть тимчасове житло на безпечних територіях із застосуванням технологій швидкого будівництва.

Коли будівництво буде закінчено, держава дасть людям можливість викупити це житло за умов довгострокових пільгових кредитів.

Йдеться про переселенців, які втратили своє житло під час бойових дій. Фінансуватимуть будівництво за рахунок бюджету та грошей від міжнародних донорів.

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Гроші на відновлення житла

Раніше ми розповідали, що Німеччина виділить близько 37 млн євро на відновлення повоєнної України, у тому числі реконструкцію енергетичної системи країни, ремонт пошкодженого російськими військами житла та закупівлю медичного обладнання.

За даними газети Augsburger Allgemeine, суму розподілять так:

  • близько 22,5 млн. євро вкладуть у реконструкцію енергосистеми України;
  • 14,4 млн євро – піде на ремонт житла та придбання медичного обладнання.

Загалом відновлення всіх фізичних збитків обійдеться Україні у 600 млрд дол. Такі підрахунки зробив Світовий банк, і український уряд уже взявся за розробку відповідного плану.

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"Сьогодні" також писали, що компенсацію за зруйноване житло отримуватимуть двома способами та розповідали, чи зможуть переселенці вибирати нове житло замість зруйнованого самостійно.

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Повернення депортованих у Росію українців буде ще однією війною – війною за наших громадян.

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