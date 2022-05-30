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"Істотний ризик" для економіки? Чому S&P знизило кредитний рейтинг України

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
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30 травня, 19:43
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Довгостроковий і короткостроковий суверенні кредитні рейтинги України стали нижчими
Західні експерти дали невтішний прогноз через "затяжну війну" в Україні
Західні експерти дали невтішний прогноз через "затяжну війну" в Україні / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Міжнародне рейтингове агентство S&P Global Ratings знизило кредитний рейтинг України. Мовиться про довгостроковий та короткостроковий суверенні кредитні рейтинги в іноземній валюті.

Як пише видання Business Standard, на такий крок агентство підштовхнула більш "затяжна" війна Росії проти України, ніж очікувалася спочатку.

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До цього, рейтинг України в іноземній валюті становив B-/B, тобто характеризувався як "дуже спекулятивний". Зараз же наша країна опустилася на рівень з Аргентиною та Мозамбіком – до CCC+/C, що вказує на "клас істотного ризику".

Близько до дефолту?

За словами західних журналістів, оновлена позиція в рейтингу розташована за п’ять ступенів до дефолту. Негативний прогноз пов’язаний насамперед з ризиками для економіки та фінансової стабільності через війну.

"Спроможність уряду України погасити виплати по комерційному боргу в іноземній валюті залежить від потоку донорської підтримки", – зазначили в S&P.

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Нещодавно інше агентство – Moody’s Investors Service – також знизило кредитний рейтинг України до найнижчого. Представники компанії вказали на ризики, пов’язані зі стійкістю боргу країни на тлі затяжної війни.

Водночас РФ опинилася в кредитних рейтингах ще нижче. На початку повномасштабного вторгнення, S&P оцінило рейтинг агресора на рівні CCC. У такий спосіб країну опустили на вісім щаблів, що за три кроки до дефолту. Вочевидь, наприкінці травня економічна ситуація в Росії має бути ще гіршою.

В Україні повернуть податки та мита

Попри "затяжну війну" та невтішні прогнози західних агентств, економіка України поступово повертається до норми. Про це свідчить, зокрема, повернення податку на додатну вартість (ПДВ) із 1 липня.

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У Верховній Раді вже зареєстрували законопроєкт, який передбачає введення ПДВ та мит на імпортні товари. Насамперед на автомобілі.

Проєктом закону № 7418, підписаним прем'єр-міністром Денисом Шмигалем, пропонується відновити оподаткування, яке було скасовано:

  • на товари, що ввозяться платниками єдиного податку першої, другої та третьої групи;
  • для підприємств, що не сплачують ввізне мито;
  • на транспортні засоби, що ввозяться громадянами.

У пояснювальній записці до законопроєкту сказано, що бюджет України залишився без 13 млрд грн внаслідок звільнення від оподаткування ввізним митом, акцизним податком та ПДВ.

Проте, автори ініціативи пропонують звільнити від сплати збору до Пенсійного фонду легкові автомобілі, оснащені виключно електричними двигунами (одним або декількома).

Раніше "Сьогодні" розповідали, що на тлі дефіциту пального українці почали замовляти більше імпортних електрокарів. Водночас у РФ, фактично, зупинився автопром, а залишки нормальних авто продають за найвищими в світі цінами.

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