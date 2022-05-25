ПриватБанк змінює умови — що тепер доступно для українців

Розповідаємо, які нововведення ПриватБанк підготував для своїх клієнтів

ПриватБанк відновив популярну послугу для своїх клієнтів / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

ПриватБанк відновив послугу розстрочки, а саме — кредитування клієнтів за програмами "Оплата частинами" та "Миттєва розстрочка".

Про це інформує пресслужба банку.

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Так, з 25 травня клієнти ПриватБанку знову можуть робити покупки в кредит в мережах магазинів-партнерів.

Переглянути доступний ліміт та інформацію за кредитом можна в додатку Приват24:

натиснути "Сервіси";

потім "Кредити" та "Оплата частинами/Миттєва розстрочка.

Які умови кредитування?

Максимальна сума кредиту становить 300 тис. грн; Процентна ставка (від суми кредиту) — 0,01% в місяць; Строк договору — до 24 місяців; Реальна річна процентна ставка — 0,24%; Мінімальна сума першого внеску — 12 грн.

ПриватБанк змінює умови

З 1 червня ПриватБанк скасовує усі пільгові умови за своїми кредитками. Серед іншого буде підвищено кредитну ставку – до 3,5%, а кредитні канікули продовжувати не будуть.

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Тобто всі кредитні картки повертаються на довоєнний рівень. Але у банку запевнили, що клієнтам, які не зможуть сплачувати кредит, запропонують якийсь варіант для вирішення проблеми і не кинуть напризволяще.

Прессекретар банку Олег Серга розповів, що українці, які проживають у регіонах без активних бойових дій, продовжать повертати борги за власним бажанням.

До кінця механізм роботи кредитних карток з 1 червня незрозумілий, "Сьогодні" повідомлять усі подробиці, щойно вони стануть відомі.

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Раніше ми розповідали, що ПриватБанк змінив валютні правила для своїх клієнтів, а також писали, як ПриватБанк звинуватили у валютних махінаціях.