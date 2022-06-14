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Статус ВПО можуть відібрати – кому доведеться повернути гроші

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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14 червня, 09:59
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Розповідаємо, як не втратити статус внутрішньо переміщеної особи та виплати
Українців можуть позбавити статусу ВПО та виплат
Українців можуть позбавити статусу ВПО та виплат / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Навіть якщо ви вже отримали статус ВПО (внутрішньо переміщеної особи), у вас можуть забрати його і, відповідно, скасувати виплату фінансової допомоги.

Експерти "Безкоштовної правової допомоги" розповіли, у яких випадках можна втратити статус ВПО.

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Отже, українці можуть втратити право на виплати та статус, якщо вчасно не повідомлять про зміну свого місця проживання.

За законом, у ВПО є 10 днів, щоб поінформувати про зміну свого місця проживання з дня прибуття.

Також, у разі добровільного повернення додому переселенець зобов'язаний повідомити про це уповноваженому органу за місцем отримання довідки не пізніше як за три дні до дня від'їзду.

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Це можна зробити і через портал державних послуг "Дія", а якщо факт повернення додому замовчати – ви вчините порушення і виплати доведеться повернути.

У яких випадках статусу ВПО можуть позбавити?

Також відібрати статус можуть, якщо внутрішньо переміщена особа самостійно подала заяву про відмову від довідки переселенця або вчинила кримінальне порушення.

Крім цього, причиною для позбавлення статусу ВПО може бути від'їзд за кордон на постійне місце проживання або якщо дані про місцезнаходження виявилися недостовірними.

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Кому виплатять допомогу у червні

За даними Міністерства з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, у червні фінансову допомогу (2000 грн на дорослу, 3000 грн на дитину та особу з інвалідністю щомісяця) отримають переселенці з громад, що увійшли до оновленого списку відомства.

У новому переліку 8 областей:

  • Дніпропетровська (7 громад);
  • Донецька (66 громад);
  • Запорізька (64 громади);
  • Луганська (37 громад);
  • Миколаївська (23 громади);
  • Харківська (51 громада);
  • Херсонська (49 громад);
  • Сумська (13 громад).

Щомісяця список погоджується з Міністерством оборони.

"Сьогодні" раніше писали, яку ще грошову допомогу виплатять українцям, та розповідали, кому з переселенців у Польщі почнуть доплачувати по 900 злотих.

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