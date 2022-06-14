Меню
google news Мы в Google News Перейти в закладки
Изменить язык на: UA

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуация в Северодонецке Работа во время войны Работа во время войны ⚡ Обстрелы городов Украины 💲 Что с долларом?
СЕГОДНЯ Новости экономики Финансовые новости

Статус ВПЛ могут отобрать – кому придется вернуть деньги

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
Слушать новость
Читати українською
Изменить размер
А+
/
а-
МаленькийСреднийБольшой
14 июня, 09:59
В закладки
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Рассказываем, как не лишится статуса внутренне-перемещенного лица и выплат
Украинцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат
Украинцев могут лишить статуса ВПЛ и выплат / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Даже если вы уже получили статус ВПЛ (внутренне-перемещенного лица), у вас могут забрать его и, соответственно, отменить выплату финансовой помощи.

Эксперты "Бесплатной правовой помощи" рассказали, в каких случаях можно лишится статуса ВПЛ.

Реклама

Итак, украинцы могут потерять право на выплаты и статус, если вовремя не сообщат о смене своего места жительства.

По закону, у ВПЛ есть 10 дней, чтобы проинформировать о смене своего места жительства со дня прибытия.

Также, в случае добровольного возвращения домой переселенец обязан уведомить об этом уполномоченный орган по месту получения справки не позднее чем за три дня до дня отъезда.

Реклама

Это можно сделать и через портал государственных услуг "Дія", а если факт возвращения домой умолчать – вы совершите нарушение и выплаты придется вернуть.

В каких еще случаях статуса ВПЛ могут лишить?

Также отобрать статус могут, если внутренне перемещенное лицо самостоятельно подало заявление об отказе от справки переселенца или совершило уголовное нарушение.

Кроме этого, причиной для лишения статуса ВПЛ может быть отъезд за границу на постоянное место жительства или если поданные данные о местонахождении оказались недостоверными.

Реклама

Кому выплатят помощь в июне

По данными Министерства по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, в июне финансовую помощь (2000 грн на взрослого, 3000 грн на ребенка и лицо с инвалидностью ежемесячно) получат переселенцы из общин, вошедших в обновленный список ведомства.

В новом перечне 8 областей:

  • Днепропетровская (7 общин);
  • Донецкая (66 общин);
  • Запорожская (64 общины);
  • Луганская (37 общин);
  • Николаевская (23 общины);
  • Харьковская (51 община);
  • Херсонская (49 общин);
  • Сумская (13 общин).

Каждый месяц список согласовывается с Министерством обороны.

"Сегодня" ранее писали, какую еще денежную помощь выплатят украинцам и рассказывали, кому из переселенцев в Польше начнут доплачивать по 900 злотых.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далее по теме

Все новости
Деньги
Показать еще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Помощь во время войны
Больше новостей
Финанс-дайджест
Больше новостей
Industry
Больше новостей
Квартирный вопрос
Больше новостей
Время зарабатывать
Техно
Больше новостей
Наши деньги
Больше новостей
Война в Украине
Больше новостей
Главное о деньгах
Бизнес News
Больше новостей
Украинцы за границей
Больше новостей
Все новости
Последние новости
Показать еще
Наша экономика
5 главных цифр
1
Потребительская инфляция Потребительская инфляция
18%
2
Учетная ставка Учетная ставка
25%
3
Официальный курс евро Официальный курс евро
30,93 грн
4
Официальный курс доллара Официальный курс доллара
29,25 грн
5
Международные резервы Международные резервы
$25,1 млрд
Прогноз
Рынок труда во время войны
Азбука для тех, кто ищет работу
Получить советы от А до Я
Денежный вопрос
Что будет с зарплатами?
Узнать
ЗАПРАВКИ
Топливо сегодня
95+
95
ДТ
ГАЗ
51,99
50,99
56,99
-
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
37,00
-
51,00
57,00
-
-
-
57,65
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Страна в смартфоне
Что нового в "Дії"
Просвещайся
Язык денег
SWIFT – международная система платежей. К ней подключены практически все банки и финансовые компании мира. По SWIFT-реквизитам можно пополнить карту из любой страны.
Анализ
Материальные потери экономики (млн $)
1
Жилые дома Жилые дома
39 379
2
Дороги Дороги
30 034
3
Активы предприятий Активы предприятий
11 499
4
Гражданские аэропорты Гражданские аэропорты
6 817
5
Ж/д инфраструктура Ж/д инфраструктура
2 672
6
Мосты Мосты
1 692
7
Учебные заведения Учебные заведения
1 621
8
Медучреждения Медучреждения
1 147
9
Земельный фонд Земельный фонд
1 127
10
Авто Авто
968
Все об убытках
TОП-5 в Польше
Самые востребованные сферы
IT

IT

Логистика

Логистика

Финансы

Финансы

Аналитика данных

Аналитика данных

Интернет-торговля

Интернет-торговля

На какие профессии спрос
Must Know
Штрафы для водителей во время войны

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Управление авто в состоянии опьянения – от 17 тыс. грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Отсутствие страхового полиса – от 425 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Нарушение габаритно-весовых норм – от 8500 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Использование "заглушек" – 510 грн

Не включена аварийка – 425 грн

Не включена аварийка – 425 грн
Выбор украинцев
Какие авто привозят из-за границы
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Больше о б/у авто
Цена вопроса
Сколько стоит аренда жилья в Испании?
Ответ
статистика
Курс криптовалюты сегодня

Валюта

Цена, usd

Bitcoin (BTC)

22602.53

Dogecoin (DOGE)

0.06

Ethereum (ETH)

1231.83

Litecoin (LTC)

45.36

Ripple (XRP)

0.32

НацЭфир

Фронт

Главные темы

Погода

Гороскоп
Деньги
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти к закладкам Закладки
Перейти к главным новостям Главные темы Перейти на сайт Новости Украина 24
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять