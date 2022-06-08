Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку ⚡ Обстріли міст України 🔥 Герої Сьогодні 💲 Що з доларом?
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

По 2500 грн на кожного: деяким українцям виплатять нову грошову допомогу

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 червня, 08:55
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, хто в червні може отримати нові виплати від Червоного Хреста та як їх оформити
Сім'ї в Україні отримають нову допомогу
Сім'ї в Україні отримають нову допомогу / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Українцям під час воєнного стану призначають нову фінансову допомогу. У квітні Міністерство соціальної політики України, Міжнародний Комітет Червоного Хреста (МКЧХ) та Товариство Червоного Хреста України (ТЧХУ) оголосили про виплати для деяких категорій сімей.

Гроші почнуть надходити вже на початку червня. Хто саме може їх отримати та як це зробити, розповіли у пресслужбі Мінсоцполітики.

Реклама

Який розмір допомоги, і хто може на неї розраховувати

Впродовж 3-х місяців малозабезпечені сім'ї із постраждалих від бойових дій громад отримуватимуть по 2 500 грн на особу. Родина має підпадати під два обов'язкові критерії:

  • мати офіційний статус малозабезпеченої сім'ї та бути зареєстрованою в Мінсоцполітики;
  • до 24 лютого 2022 року проживати в одній із громад, які постраждали від збройного конфлікту, незалежно від того, виїхала ця сім'я чи залишилася в громаді.

Допомогу нададуть сім'ям у окремих громадах таких областей:

  • Донецької;
  • Луганської;
  • Запорізької;
  • Житомирської;
  • Київської;
  • Миколаївської;
  • Сумської;
  • Харківської;
  • Херсонської;
  • Чернігівської.

Як оформити виплати

Щоб отримати гроші, робити нічого не потрібно. У Мінсоцполітики є спеціальні реєстри таких сімей, і на їх основі призначатиметься допомога.

Реклама

У пресслужбі попереджають, що шахраї можуть прикриватися цією програмою для своїх схем, тому потрібно остерігатися і не надавати нікому жодної інформації про себе, щоб отримати гроші.

"Кошти будуть перераховані безпосередньо голові домогосподарства: переказом на банківський рахунок, інформація про який зареєстрована в Мінсоцполітики, або готівкою, яку можна буде отримати в будь-якому відділенні ПриватБанку", – пояснили у відомстві.

Виплати очікуються у перші тижні червня. Спочатку тим, хто отримає допомогу, має прийти SMS-повідомлення, а потім прийде сповіщення про зарахування грошей від ПриватБанку.

Реклама

Українці отримають ще один вид допомоги

Раніше "Сьогодні" писали, що благодійна організація ADRA Ukraine виплачуватиме одноразову допомогу у розмірі 6 600 грн.

Отримати гроші зможуть такі категорії населення:

  • сім'ї з дітьми, які перебувають на території воєнних дій або виїхали звідти;
  • багатодітні сім'ї, діти-сироти та напівсироти;
  • вагітні та жінки, що годують грудьми;
  • жінки чи чоловіки, які самостійно утримують сім'ю;
  • особи віком понад 50 років із інвалідністю;
  • особи з інвалідністю з хронічними захворюваннями/пораненням внаслідок бойових дій.

Програма поширюється на людей, які перебувають у Києві, Харкові, Сумах, Миколаєві, Херсоні, Луганську, Донецьку, Житомирі, Запоріжжі та Чернігові.

Читайте в нашому матеріалі, як зареєструватися на цю програму виплат.

"Сьогодні" також пояснювали, на які виплати можуть розраховувати родини деяких військовослужбовців, та як їх отримати. Читайте також, яку програму запустили в Україні для підтримки ветеранського бізнесу.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$25,1 млрд
Прогноз
Ядерна загроза
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
42,00
-
50,00
55,00
41,91
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
45,68
57,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн
Вибір українців
Які авто привозять з закордону
1
VOLKSWAGEN Passat VOLKSWAGEN Passat
7020 шт.
2
VOLKSWAGEN Golf VOLKSWAGEN Golf
6510 шт.
3
RENAULT Megane RENAULT Megane
5716 шт.
4
SKODA Octavia SKODA Octavia
4558 шт.
5
FORD Focus FORD Focus
3023 шт.
6
VOLKSWAGEN Touran VOLKSWAGEN Touran
2882 шт.
7
AUDI A6 AUDI A6
2813 шт.
8
AUDI A4 AUDI A4
2770 шт.
9
OPEL Zafira OPEL Zafira
2665 шт.
10
OPEL Astra OPEL Astra
2518 шт.
Більше про вживані авто
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

30585.5

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1810.01

Litecoin (LTC)

63.33

Ripple (XRP)

0.4

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти