Попит на долари впав, але гривня лишилася в небезпеці

Курс долара на міжбанківському валютному ринку перейшов до зниження, проте чинники тиску на гривню не зникли

Курс долара знову перейшов до падіння / Фото: AFP, Сьогодні

Долар 6 серпня після зростання за офіційним курсом трохи впав у ціні на міжбанку і торгується в районі 26,86-26,88 грн. Пропозиція на валютним ринку сьогодні перевищує попит, що і відбивається на котируваннях. Загалом очікуються помітні коливання курсу в діапазоні 26,85-27 грн/дол. А в перспективних гривня все ж ослабне, і курс повернеться до 27 грн/дол.

Реклама

Про це сайту "Сьогодні" розповів керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин.

"Виходячи з ширини спреду й швидкого переходу до закупівель, можна припустити, що на ринку з'явилися державні компанії з продажем валюти або запізнілі продавці з терміновим закриттям контрактів. Якщо їхня активність продовжиться, гривня може провести день на мажорній ноті. Але не виключено, що після ранкової розпродажі продавці звернуть активність, що дозволить ринку відіграти назад до позначок 26,95 грн/дол.", – вважає експерт.

Як змінився курс долара за останній місяць / minfin.com.ua

Що впливає на курс долара

НБУ в четвер, 5 серпня, виходив на ринок з аукціоном з купівлі валюти, цей фактор також може утримувати продавців.

Підтримку гривні надають дані про зростання міжнародних резервів України на 2,1% – до 28,95 млрд доларів.

України на 2,1% – до 28,95 млрд доларів. Негативним фактором залишається зростання кількості захворювань COVID-19 при недостатньому рівні вакцинації.

Нерезиденти продовжують виходити з українських облігацій. Тільки за 5 днів серпня відтік з ОВДП перевищив 1 млрд гривень.

Нагадаємо, за даними НБУ, в липні українці понесли долари в банки. Чистий продаж іноземної валюти з початку року склала 2,29 млрд доларів.

Також сайт "Сьогодні" розбирався, що чекає гривню в серпні.

А Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень до кінця 2024 року:

Реклама

До слова, згідно з "Індексу БігМака", долар в Україні "має" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні