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Спрос на доллары упал, но гривня осталась в опасности

6 августа 2021 12:14

Ксения Капустинская Ксения Капустинская

Курс доллара на межбанковском валютном рынке перешел к снижению, однако факторы давления на гривню не исчезли

Курс доллара снова перешел к падению

Курс доллара снова перешел к падению / Фото: AFP, Сегодня

Доллар 6 августа после роста по официальному курсу немного упал в цене на межбанке и торгуется в районе 26,86-26,88 грн. Предложение на валютным рынке сегодня превышает спрос, что и отражается на котировках. В целом ожидаются заметные колебания курса в диапазоне 26,85-27 грн/долл. А в перспективне гривня все же ослабнет, и курс вернется к 27 грн/долл.

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Об этом сайту "Сегодня" рассказал руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин.

"Исходя из ширины спреда и быстрого перехода к покупкам, можно предположить, что на рынке появились государственные компании с продажей валюты либо запоздалые продавцы со срочным закрытием контрактов. Если их активность продолжится, гривня может провести день на мажорной ноте. Но не исключено, что после утренней распродажи продавцы свернут активность, что позволит рынку отыграть назад к отметкам 26,95 грн/долл.", – считает эксперт.

Как изменился курс доллара за последний месяц / minfin.com.ua

Что влияет на курс доллара

  • НБУ в четверг, 5 августа, выходил на рынок с аукционом по покупке валюты, этот фактор также может удерживать продавцов.
  • Поддержку гривне оказывают данные о росте международных резервов Украины на 2,1% – до 28,95 млрд долларов.
  • Негативным фактором остается рост числа заболеваний Ковид-19 при недостаточном уровне вакцинации.
  • Нерезиденты продолжают выходить из украинских облигаций. Только за 5 дней августа отток из ОВГЗ превысил 1 млрд гривен.

Напомним, по данным НБУ, в июле украинцы понесли доллары в банки. Чистая продажа иностранной валюты с начала года составила 2,29 млрд долларов.

Также сайт "Сегодня" разбирался, что ждет гривню в августе.

А Кабмин в бюджетной декларации рассчитал, что курс доллара в Украине не превысит 30 гривен до конца 2024 года:

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К слову, согласно "Индексу БигМака", доллар в Украине "должен" стоить 11,5 гривни, а сама гривня недооценена на 57,7%.

Все подробности в спецтеме Курс доллара в Украине

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