Долар ще подорожчав, євро повернувся до падіння – курс валют НБУ

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 6 серпня

Євро подешевшав, а долар - ні / Фото: AFP, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) на п'ятницю, 6 серпня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,94 грн;

1 євро – 31,90 грн;

1 злотий – 7,02 грн;

10 російських рублів – 3,68 грн.

Порівняно зі вчорашніми значеннями долар подорожчав ще на три копійки. За останній тиждень – з 30 липня по 6 серпня – гривня ослабла проти американської валюти на п'ять копійок. Експерти впевнені, що вже найближчими днями долар може піднятися вище 27 гривень.

Курс євро водночас знизився на п'ять копійок. Така динаміка пов'язана з тим, що вартість євровалюти більше залежить від глобальних трендів, аніж від ситуації на валютному ринку України.

Вартість 10 російських рублів опустилася на копійку. Польський злотий теж подешевшав на одну копійку.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням. У четвер, 5 серпня, вартість валюти на міжбанку знизилася:

Долар впав в ціні на чотири копійки в купівлі і продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,91/26,93 грн (купівля/продаж).

Євровалюта подешевшала відразу на 20 копійок в купівлі і на три – в продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,86/31,88 грн (купівля/продаж).

Сьогоднішні торги ще не почалися.

Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

2021 рік – 27,98 грн;

2022 рік – 27,61 грн;

2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс 2021 року становитиме 27 грн/дол. А ось аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їхній прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 року (середньорічний курс не надано).

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