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Долар став коштувати помітно нижче 27 гривень – чи буде ще дешевше

1 серпня 2021 6:08

Олександр Панченко Олександр Панченко

Експерти радять інвестувати у валюту, поки її курс на мінімумі

/ Фото: Сьогодні

Ті, хто зробив ставку на гривню, а не на долар, як інвестицію, радісно потирають руки: гривня міцнішає, а куплені задорого долари знецінюються . На тижні, що минає, готівковий долар подешевшав ще на 20 копійок, а за липень – майже на 50 копійок. Чому гривня продовжує зміцнюватися, і чого чекати далі, з'ясував сайт "Сегодня".

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Наші експерти – член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин, керівник відділу аналітики ГК Forex club Андрій Шевчишин і президент Українського аналітичного центру Олександр Охріменко.

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Що сталося з курсом за тиждень

Стабільність курсу долара в попередні вихідні з понеділка змінилася його помітним ослабленням . Весь тиждень тримався спадний тренд, і до п'ятниці середній курс готівкового продажу таки опустився нижче 27 грн / долар – до 26,97 грн. Середній курс покупки тримається нижче 27 грн / долар вже вісім днів, а в п'ятницю він опустився до малопривабливих 26,79 грн / долар.

При цьому спред (різниця між курсами купівлі та продажу) був, як і раніше, 17-18 копійок. Остаточний середній курс перед вихідними – 26,97 грн / долар в готівковому продажі і 26,79 грн / долар в покупці.

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Останній раз готівковий долар коштував так дешево в кінці червня 2020 року. Але тоді тренд був різко висхідним, і за липень 2020 року долар подорожчав майже на гривню, до 27,80 грн. Зараз тренд, навпаки, плавно спадний.

Максимальний курс по якому можна було здати готівковий долар – 26,86 грн (на 24 коп. нижче, ніж тиждень тому), мінімальний курс, за яким можна купити готівковий долар – 26,88 грн (теж на 24 коп. нижче, ніж тиждень назад).

Нацбанк, який встановив на минулий понеділок офіційний курс 27,05 грн / долар, вже у вівторок "пробив" 27 грн (26,98), а до четверга долар коштував вже 26,86 грн. У п'ятницю регулятор послабив гривню на 3 копійки, до 26,89 грн / долар. На понеділок, 2 серпня, Нацбанк встановив курс 26,82 грн / долар, зміцнивши гривню ще на 7 копійок.

Аналіз ситуації на ринку

Експерти кажуть, що зміцнення гривні, яке триває майже місяць, пов'язане з двома факторами.

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Головний – зараз на міжбанківському ринку значний профіцит валюти. Причому валюту продають не нерезиденти, а українські держкомпанії і експортери, насамперед аграрії. Нерезиденти, як і раніше, не дуже активно купують українські цінні папери, хоча відсотки по ним стали більші, тому валюту вони не здають, а навпаки, скуповують задешево.

Другий фактор – ринок не до кінця відпрацював підвищення Нацбанком 22 липня облікової ставки рефінансування (відсоток, під який він позичає гривні комбанкам) з 7,5% до 8%. А підвищення облікової ставки, як відомо, зміцнює нацвалюту.

"Основними продавцями валюти виступають держпідприємства і аграрії, – зазначив Андрій Шевчишин. – Ринкові покупці слабкі, нерезиденти продовжують підбирати пропозицію невеликими порціями. Головним покупцем валюти стає НБУ, який активно купує великі обсяги, фактично зрізуючи надлишкову пропозицію. Отже, результат зміцнення гривні – швидше ситуативні розпродажі валюти держкомпаніями, ніж новий тренд ".

Олександр Охріменко також підкреслив, що на ринку – величезна перевага валютної пропозиції над попитом. Це пов'язано з необхідністю виплати в кінці місяця держкомпаніями податків і рентних платежів. Нацбанк періодично викуповував надлишки валюти за курсом нижче 27 грн / долар, не допускаючи подальшого зниження курсу.

Олег Пендзин каже, що нерезиденти, які зазвичай постачали ринок валютою, зараз неактивні, на останньому аукціоні 27 липня Мінфін продав цінних паперів лише на 3 млрд грн.

"Подібну картину ми спостерігали торік, коли зарубіжні спекулянти вичікували, і для рефінансування старого боргу і фінансування дефіциту бюджету Мінфін був змушений різко збільшити процентні ставки, затягнувши борговий зашморг для України", – аналізує Олег Пендзин.

Нагадаємо: в серпні очікується чергове підвищення облікової ставки до 8,5% річних, що спричинить за собою нове зростання прибутковості за українськими цінними паперами.

Чого очікувати наступного тижня

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Всі експерти прогнозують подальше помітне зміцнення гривні.

"Курс може бути в коридорі 26,5-27 грн / долар", – уточнив Олег Пендзин.

Андрій Шевчишин говорить, що зараз головним гравцем на валютному ринку залишається Нацбанк.

"Можна очікувати, що при невеликих коливаннях гривня залишиться поки в діапазоні 26,8-27 гривень за долар. Стежимо за НБУ, який при продовженні зміцнення може знову вийти з покупкою валюти ", – прогнозує експерт.

Олександр Охріменко уточнив: дешева гривня – це ненадовго. Як тільки держкомпанії закінчать продажу валюти – покупці повернуть курс долара вище 27 грн за долар. таке можливо вже в перший тиждень серпня.

Продавати або купувати валюту

Олександр Охріменко радить до осені поступово переходити з гривневих депозитів (після закінчення договору) в валюту. Але не в долар, а в євро, бо за прогнозами міжнародних фінансових аналітиків, долар буде слабшати до євро. Експерт нагадав, що зараз за 1 євро дають 1,19 долара, а восени може бути 1,22 і більше. Тобто заробити можна буде на бензині, що подорожчав євро.

Андрій Шевчишин говорить, що зараз найвигідніший час для скупки валюти – в серпні і далі дешевше навряд чи буде, а з осені почнеться подорожчання.

"Вважаю, що незабаром повернемося до курсу вище 27 грн. В останній тиждень липня великими продавцями були в основному держкомпанії, але це ситуативно. Так, я схиляюся до покупок на зниженні, до середини серпня курс піде вгору, вище 27 грн / долар буде точно ", – аргументував Андрій Шевчишин.

Олег Пендзин, як і раніше, радить взяти паузу: не продавати і не купувати валюту без необхідності.

Про що ще говорять в Україні і в світі, дивіться у випуску новин "Сегодня".

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