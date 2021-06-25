Що буде з зарплатами, цінами, курсом долара і безробіттям у третьому кварталі

Третій квартал 2021 року для українців почнеться позитивно: з 1 липня буде підвищення соцстандартів, а значить, у багатьох виростуть зарплати, пенсії, допомоги. Безробітних стане менше, люди знайдуть хоча б сезонну зайнятість. При цьому експерти обіцяють низьку інфляцію і незначне зростання цін на пальне. Ось тільки долар із вересня може помітно подорожчати.

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Сайт "Сегодня" традиційно публікує консенсус-прогноз основних економічних показників у країні на III квартал 2021 року. Свій варіант розвитку подій представили глава Ради підприємців при Кабміні Андрій Забловський, керівник відділу аналітики ГК Forex Club Андрій Шевчишин, член Економічного дискусійного клубу Олег Пендзин і віце-президент із питань економічної політики в Українській спілці промисловців і підприємців (УСПП) Віктор Скаршевський. Наші експерти дають своє бачення в цифрах, ми виводимо середнє.

Інфляція за III квартал

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Всі експерти сходяться на тому, що квартальна інфляція буде нижчою, ніж у I півріччі. Зростання тарифів на комуналку буде перекрите сезонним здешевленням овочів і фруктів, а ціни на інші продукти стабілізуються.

Віктор Скаршевський говорить навіть про можливість нульової інфляції.

"У III кварталі 2019 і 2020 років інфляція була нульовою, навіть спостерігалося невелике зниження цін, – аргументував Віктор Скаршевський. – Спрацьовував сезонний фактор, коли в літні місяці спостерігається дефляція. Аналогічна ситуація станеться і цього року. Прискорення інфляційних процесів почнеться з вересня і, особливо, з жовтня, коли почнеться опалювальний сезон – тепло може подорожчати на 50% через подорожчання газу".

Найбільш песимістичний прогноз дав Олег Пендзин – зростання цін на 2% за квартал. За його оцінками, за липень-серпень буде близько 0,5% інфляції, у вересні вона прискориться до 1,5%.

Середня зарплата на кінець кварталу

Троє експертів, крім Андрія Шевчишина, прогнозують, що середня зарплата буде поступово підвищуватися і у вересні досягне 14 000 грн.

"Збільшення середньомісячної зарплати пов'язане насамперед зі зростанням соцвиплат з боку держави, в тому числі "карантинних", а також відновленням економічної активності та зростанням зарплат у секторах, які найбільше постраждали від наслідків пандемії", – каже Андрій Забловський.

Віктор Скаршевський уточнив: зростання зарплат очікується на 15-17% відносно аналогічного періоду (вересень 2021 р. до вересня 2020 р.). Основні причини – збільшення мінімальної зарплати з цього року і дефіцит робочої сили через масову трудову міграцію.

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А ось Андрій Шевчишин вважає, що зарплати залишаться стабільними, бо на тлі зростаючих операційних витрат і вартості сировини компанії будуть обережні в підвищенні зарплат.

"Більш того, зазвичай III квартал – не період змін зарплат, це період відпусток", – додав Андрій Шевчишин.

Курс гривні до долара

Прогнози практично збіглися: долар буде дорожчати, у вересні варто очікувати курсу 28 грн.

Олег Пендзин був лаконічним: "Головна причина зростання курсу – пік виплат за боргами, а значить високий попит на валюту з боку Мінфіну".

Віктор Скаршевський каже, що гривню підсилюють сприятлива зовнішньоекономічна кон'юнктура – світові ціни на метал, руду, зерно пробивають семирічні, а іноді і десятирічні максимуми, повернення нерезидентів на гривневий ринок ОВДП (+1,3 млрд доларів із грудня 2020 року), збільшення надходжень від заробітчан (за чотири місяці +7%), рекордні продажі валюти населенням (+1,3 млрд доларів за січень-травень – перевищення суми продажу над купівлею), високі золотовалютні резерви Нацбанку (27,8 млрд дол).

"Всі ці фактори вказують, що фундаментальних умов для істотної девальвації гривні на цей момент немає. Обмінний курс на кінець III кварталу залишиться в звичному коридорі – 27-28 грн/долар", – прогнозує Віктор Скаршевський.

Андрій Шевчишин додав, що на курс можуть вплинути і політичні чинники.

"Зокрема, це активне обговорення можливої ескалації конфлікту з РФ (проведення спільних навчань РФ і Білорусь) у вересні, що може посилити спекулятивний попит на валюту. В результаті липень може бути спокійним, серпень девальваційним, враховуючи паузу з МВФ, вересень – змішаним".

Державний борг

Не очікують експерти істотної зміни величини держборгу. У нього, нагадаємо, входять зовнішній + внутрішній + гарантований державою борг. За їхніми оцінками, країна буде винна кредиторам від 2,4 до 2,5 трлн грн. Співпраця з МВФ навряд чи відновиться і в III кварталі.

"На загальну динаміку держборгу в цей період впливатимуть пікові виплати за зовнішнім і внутрішнім держборгом, а також нові запозичення уряду на внутрішньому і зовнішньому ринку для покриття бюджетного дефіциту", – роз'яснив Андрій Забловський.

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Олег Пендзин уточнив: у III кварталі Україні потрібно виплатити понад 5,7 млрд доларів за боргами, це майже 15% доходів держбюджету.

За оцінками Віктора Скаршевський, з урахуванням майбутнього погашення держборгу і планованих запозичень, загальний показник держборгу збережеться на рівні 2,5 трлн грн, за оцінками Андрія Шевчишина – на рівні 2,4 трлн грн.

"Нарощування держборгу почнеться, як зазвичай, у IV кварталі, ближче до кінця року, в зв'язку з необхідністю фінансування дефіциту держбюджету", – додав Віктор Скаршевський.

Вартість бензину

Прогнози аналітиків близькі: бензин дешевшати навряд чи буде. Може навіть ще подорожчати на дві гривні, або до 31 грн/л.

Всі експерти назвали два головні чинники зростання цін на пальне, близько 80% якого Україна, нагадаємо, імпортує. Перший – ціна нафти, другий – курс долара.

Найбільш песимістичний прогноз дав Віктор Скаршевський.

"З урахуванням пожвавлення світової економіки і зростання попиту на нафту, що призведе до її подорожчання (21 червня ціна на нафту досягла дворічного максимуму – 75 доларів за барель), ціна бензину А-95 може підвищитися на 5-7% – до 30,5 -31,5 грн/л", – розрахував Віктор Скаршевський.

Андрій Забловський додав, що подальші спроби держави адміністративними методами визначати ціни на ринку також будуть впливати на загальну цінову ситуацію.

Газ: середня ціна імпорту

Природний газ також дешевим не буде, хоча ціни і повинні знизитися порівняно з захмарними, як для літа, 370 доларами за 1000 куб. м.

Віктор Скаршевський роз'яснив, у чому причини аномально високих цін: "Це холодна зима, що виснажила запаси газу в європейських газосховищах до 44%, спекотне літо в Європі (кондиціонери) і стримування поставок газу з боку Газпрому для поповнення газом європейських газосховищ".

Прогнози експертів розходяться. Олег Пендзин очікує, що ціна газу до осені знизиться до 270 доларів, два Андрії – Шевчишин і Забловський – називають цифри 290-305 доларів, а Віктор Скаршевський каже, що може бути і 350 доларів.

Безробіття за методикою МОП

Нагадаємо: методика підрахунку Міжнародної організації праці враховує відсоток безробітних серед економічно активного населення (15-72 роки), а не тільки тих, хто стоїть на обліку в центрі зайнятості. Тобто, за цією методикою безробітних виходить більше.

Всі експерти, крім Олега Пендзина, вважають, що "вільних рук" у III кварталі стане менше.

"Рівень безробіття очікується 9,2-9,4%, – говорить Андрій Забловський. – Його зниженню посприяє збільшення зайнятості в корпоративному секторі на тлі відновлення економіки і зростання пропозицій на ринку сезонної зайнятості".

Олег Пендзин каже, що скасування карантинних обмежень незначно вплине на скорочення числа безробітних, помітних змін чекати не варто.

Точність прогнозів

Точність прогнозів експертів на II квартал 2021 року виявилась вища, ніж у I кварталі 2021 роки (було 71%). Попадання "в яблучко" – за п'ятьма позиціями з семи: за курсом долара, цінами на бензин, інфляцією і зарплатами відхилення склало не більше 1%! Прогноз за безробіттям показав відхилення в 7%.

Лише з ціною на газ, який до літа мав значно подешевшати, не склалося: через форс-мажор його реальна вартість виявилася удвічі вищою за прогнозовану.

У підсумку точність консенсус-прогнозу на II квартал ми оцінили в 85%.

У деяких категорій працівників зарплати можуть вирости більше, ніж у середньому. Про це заявив президент Володимир Зеленський. Детальніше дивіться в сюжеті

Всі подробиці в спецтемі Зарплати в Україні