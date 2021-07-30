Долар знову розвернувся – офіційний курс валют

Національний банк оприлюднив оновлену вартість американської та європейської валюти до гривні на 30 липня

Долар знову подешевшав / Фото: уніан, прес-центр НБУ

Національний банк України (НБУ) розрахував такий офіційний курс долара і євро до гривні на понеділок, 2 серпня:

30.07 02.08 зміна 1 долар США 26,89 грн 26,82 грн - 0,07 1 євро 31,92 грн 31,82 грн - 0,10

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У порівнянні зі значеннями 30 липня курс долара знизився на сім копійок. Напередодні долар підвищився на три копійки, і це стало першим підвищенням курсу з 21 липня.

За останній тиждень – з 26 липня по 2 серпня – гривня зміцнилася проти американської валюти на 23 копійки. Долар залишився в районі річних мінімумів. При цьому опитані сайтом "Сьогодні" аналітики впевнені – після різкого падіння долар може сильно підскочити.

Курс євро знизився більш помітно – на 10 копійок. Але і підвищення напередодні було теж куди більш істотним, ніж у долара – зростання становило 22 копійки.

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Як змінювався курс долара в Україні

Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.

За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.

Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Нагадаємо, Кабмін в бюджетній декларації розрахував, що курс долара в Україні не перевищить 30 гривень в найближчі три роки:

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