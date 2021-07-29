Русский
$ 26,86
31,7
  1. Новини економіки
  2. Фінанси

Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза

29 липня 2021 13:05

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

На валютному ринку діють суперечливі фактори, попередив аналітик

Доллар підріс

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ

Долар 29 липня після зниження до мінімуму за рік трохи подешевшав на міжбанку – до 27,89-27,90 грн. Пропозиція валюти перевищує попит.

Реклама

До кінця поточного тижня долар припинить падіння, і курс скоректується до рівня 27,05 грн , Спрогнозував в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Євро, на його думку, продовжить рости до 31,95 грн.

  • Загрозу для гривні, за його словами, являє падіння інтересу нерезидентів до українських держоблігацій. За підсумками липня їх вкладення скоротилися на 2,74 млрд грн.
  • З іншого боку, на руку українській валюті грає підвищення облікової ставки НБУ до 8%.

Читайте також: Ревізори МВФ зібралися в Україну – коли чекати місію

"МВФ в своєму липневому огляді перспектив світової економіки зазначив загрозу переходу інфляції з тимчасової на постійну. Провідним Центробанкам рекомендується посилювати грошово-кредитну політику. В наступному році показник інфляції в розвинених країнах може повернутися до доковідному рівню. Ключовий вплив на це нададуть темпи вакцинації. Все перераховані фактори свідчать про те, що облікова ставка НБУ буде рости і надалі", – пояснив Гойла.

Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.

Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень:

Реклама

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Популярні статті

Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринку
Долар почав стрімко дешевшати – що відбувається на валютному ринкуФінанси
Міжбанк занервував через НБУ. Що буде з курсом долара
Міжбанк занервував через НБУ. Що буде з курсом долараФінанси
Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курс
Долар впав, євро обвалився до мінімуму за рік – офіційний курсФінанси
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платити
Податкова амністія – не безплатна. Скільки і кому доведеться платитиЕкономіка
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанк
Виводять із рівноваги. Шахраї придумали нову схему обману через ПриватБанкФінанси
Долар на міжбанку пробив цінове
Долар на міжбанку пробив цінове "дно": що даліФінанси

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти