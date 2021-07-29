Долар котиться вниз на міжбанку, але над гривнею нависла загроза

Доллар підріс / Фото: Сьогодні, НБУ
Долар 29 липня після зниження до мінімуму за рік трохи подешевшав на міжбанку – до 27,89-27,90 грн. Пропозиція валюти перевищує попит.
До кінця поточного тижня долар припинить падіння, і курс скоректується до рівня 27,05 грн , Спрогнозував в коментарі сайту "Сьогодні" аналітик RoboForex Андрій Гойлов. Євро, на його думку, продовжить рости до 31,95 грн.
- Загрозу для гривні, за його словами, являє падіння інтересу нерезидентів до українських держоблігацій. За підсумками липня їх вкладення скоротилися на 2,74 млрд грн.
- З іншого боку, на руку українській валюті грає підвищення облікової ставки НБУ до 8%.
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"МВФ в своєму липневому огляді перспектив світової економіки зазначив загрозу переходу інфляції з тимчасової на постійну. Провідним Центробанкам рекомендується посилювати грошово-кредитну політику. В наступному році показник інфляції в розвинених країнах може повернутися до доковідному рівню. Ключовий вплив на це нададуть темпи вакцинації. Все перераховані фактори свідчать про те, що облікова ставка НБУ буде рости і надалі", – пояснив Гойла.
Нагадаємо, раніше сайт "Сьогодні" разом з аналітиками розібрався, чи потрібно купувати або продавати валюту і чи допоможе це зберегти заощадження.
Також в Кабміні підрахували, що в найближчі три роки курс долара не перевищить 30 гривень:
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