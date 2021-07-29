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Ревізори МВФ зібралися в Україну – коли чекати місію

29 липня 2021 9:35

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Глава Міжнародного валютного фонду вважає розмову з Володимиром Зеленським конструктивним

Георгієва та Зеленський поспілкувалися телефоном

Георгієва та Зеленський поспілкувалися телефоном / Фото: AFP, Twitter, president.gov.ua

Директор розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва після конструктивного телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським у середу анонсувала візит місії Фонду в Україну у вересні.

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Про це заявила директор розпорядник Міжнародного валютного фонду (МВФ) Кристаліна Георгієва після телефонної розмови з президентом України Володимиром Зеленським.

"Сподіваємося на продуктивну участь у нашій роботі з тих питать, що залишаються, під час місії у вересні", – написала Георгієва в Twiiter, назвавши бесіду із Зеленським конструктивною.

Твіт Георгієвою після розмови із Зеленським

Історія питання

  • Україна і МВФ домовилися про 18-місячною програмою stand-by 9 червня 2020 року. Програма розрахована на 3,6 млрд SDR (близько 5 млрд дол.), Але Києву поки вдалося отримати тільки 2,1 млрд дол. Першого траншу.
  • 13 лютого 2021 року місія МВФ завершила роботу в Україні без прийняття рішення про перегляд програми stand-by. До того моменту Київ не встиг виконати всі структурні маячки Фонду – не були прийняті необхідні законопроєкти.
  • З тих пір ведуться переговори про новий перегляд програми. Після перегляду рішення про транш буде приймати Рада директорів МВФ.
  • 28 липня президент Зеленський особисто поспілкувався з главою МВФ і запросив її в Україну, щоб оцінити прогрес Києва у виконанні програми МВФ.

Нагадаємо, багато аналітиків припускають, що Україна в 2021 році, швидше за все, вже не отримає транш за програмою stand-by. Рішення зазвичай в приймається протягом декількох місяців, а час дії програми закінчується.

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При цьому Україна все ж таки зможе безболісно пройти пік виплат за державним боргом у вересні 2021 року. У цьому країні допоможуть гроші МВФ, спрямовані за іншою програмою. Мова йде про 2,7 млрд доларів в рамках загального розподілу SDR. Кошти призначені для допомоги в подоланні наслідків коронакризи. Україна увійшла до списку країн, які отримають підтримку.

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Нещодавно Верховна Рада проголосувала за законопроєкт про перезавантаження Вищої ради правосуддя. Його прийняття є однією з умов отримання траншу МВФ:

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