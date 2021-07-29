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Долар вийшов на новий мінімум – курс валют НБУ

29 липня 2021 8:20

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Національний банк розрахував оновлену вартість української валюти до долара і євро на 29 липня

Долар та євро подешевшали

Долар та євро подешевшали / Фото: Сьогодні, Dado Ruvic/Reuters

Національний банк України (НБУ) на четвер, 29 липня, розрахував такий офіційний курс гривні до основних іноземних валют:

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1 долар США – 26,86 грн;
1 євро – 31,70 грн;
1 злотий – 6,90 грн;
10 російських рублів – 3,65 грн.

У порівнянні зі вчорашніми значеннями долар просів на п'ять копійок і опустився ще нижче позначки в 27 гривень. Тепер долар виявився на мінімумі з червня 2020 року, тобто за 13 місяців.

У попередній банківський день "зелений" впав на сім копійок. За тиждень – з 22 по 29 липня – гривня зміцнилася по відношенню до американської валюти вже на 38 копійок. Втім, експерти вважають, що падіння курсу долара – це ненадовго.

Курс євро знизився ще на вісім копійок після падіння на три копійки вдень раніше. Євровалюта знаходиться на річному мінімумі.

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Вартість 10 російських рублів 29 липня практично не змінилася. А польський злотий подешевшав на дві копійки.

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Офіційний курс долара розраховується, виходячи з показників на міжбанківському валютному ринку, але з деяким відставанням.

У середу, 28 липня, долар на міжбанку подорожчав на п'ять копійок в покупці ты продажу. Американська валюта до завершення торгів коштувала 26,92/26,94 грн (купівля/продаж). Євровалюта впала в ціні на вісім копійок в покупці та продажу. До закриття євро торгувався на рівні 31,73/31,75 грн (купівля/продаж). Сьогоднішні торги ще не почалися.

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Прогнози курсу долара

У консенсус-прогнозі, який підготували в Мінекономіки, йдеться про очікування середнього курсу за підсумками 2021 року на рівні 27,9 грн/дол. і курсі станом на кінець року 28,2 грн/дол. А в бюджетній декларації на три роки, яку вперше в історії схвалила Рада, йдеться про те, що курс долара до 2024 року не перевищить 30 гривень:

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У держбюджеті-2021 розрахунки зроблені, виходячи з середнього курсу 29,1 гривні за долар. При цьому і в Мінфіні, і в НБУ неодноразово запевняли: "бюджетний" курс – не є прогнозом, його слід сприймати виключно як технічний показник.

МВФ в прогнозі економіки України навів такий курс долара до гривні:

  • 2021 рік – 27,98 грн;
  • 2022 рік – 27,61 грн;
  • 2023 рік – 27,59 грн.

Аналітики Bank of America вважають, що середньорічний курс в 2021 році складе 27 грн/дол. А от аналітики S&P Global Ratings не такі оптимістичні, їх прогноз – 29,5 грн на кінець 2021 роки (середньорічний курс не надано).

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  • Історичний максимум офіційного курсу долара – 30,01 грн – був досягнутий в лютому 2015 року. Рекорд офіційного курсу євро в Україні – 35,66 грн – встановлено 26 січня 2018 року.
  • За 2015 рік гривня знецінилася в півтора раза, за 2016 рік – девальвувала на 12,9%, а за 2017 рік курс нацвалюти ослаб всього на 3%. У 2018 році курс гривні зміцнився на 1,4%, а в 2019 році – вже на 14,5%. У 2020 році гривня впала до долара на 20%.
  • Згідно з "Індексом БігМака", долар в Україні "повинен" коштувати 11,5 гривні, а сама гривня недооцінена на 57,7%.

Всі подробиці в спецтемі Курс долара в Україні

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