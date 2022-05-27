Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
❗ Загроза котла на Донбасі 🎬 Канни 2022 🔥 Герої Сьогодні ⚠ Бензинова криза
СЬОГОДНІ Новини економіки Фінанси

Зняття готівки, перекази і платежі: як українцям за кордоном вигідно поводитись з валютою

Євгенія Пласконь Євгенія Пласконь Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
27 травня, 18:31
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо про найкращі варіанти здійснення операцій з грошима для українців, що перебувають за кордоном
Кілька порад про те, як краще поводитись із грошима за кордоном
Кілька порад про те, як краще поводитись із грошима за кордоном / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

За офіційними даними ООН, понад 6 млн українців виїхали за межі країни, у зв’язку з воєнною агресією Росії. Відтак актуальним стало питання поводження з грошима за кордоном, щоб не втратити на комісії від операцій надто багато.

Разом з експертами банку ПУМБ розповідаємо корисні поради про здійснення розрахунків за межами України.

Реклама

Карткові операції

Найкращим варіантом оплати за товари чи послуги за кордоном є безготівкові операції. Картки більшості українських банків працюють за межами України.

Щоб не було неприємних сюрпризів, ще до перетину кордону найкраще налаштувати свій рахунок у додатку чи на сайті фінансової установи. Корисно буде перевірити й активувати функцію "Операції за кордоном".

Обов’язково слід підключити свої картки до гаманців Apple Pay чи Google Pay, відповідно до ОС на вашому смартфоні. Ліміти на оплату за кордоном потрібно зняти.

Реклама

Поводження з готівкою

У випадку, якщо клієнтові банку потрібна готівка, за кордоном її можна зняти у будь-якій валюті, відповідно до чинних тарифів банку.

Водночас слід зважати на обмеження від НБУ – ліміт зняття з рахунків у національній валюті не повинен перевищувати еквівалент 50 000 грн на місяць. В іноземній валюті – денний ліміт до 100 тис. грн готівкою.

Перекази на картку

Із картки на картку можна здійснювати перекази за тарифами банків. Банк ПУМБ, наприклад, зробив цю послугу безкоштовною для своїх клієнтів.

Реклама

Українці можуть отримувати кошти від друзів та рідних з-за кордону на свій рахунок у валюті за допомогою SWIFT переказів. Для отримання коштів, валюта переказу має збігатися із валютою рахунку.

Якщо валютного рахунку немає, його швидко можна відкрити у банківському додатку. Перевага SWIFT-переказів полягає у:

  • відсутності обмежень за сумою платежів;
  • широкому виборі доступних платежів;
  • автоматичному зарахуванні переказів на рахунок отримувача;
  • швидка операція (займає від 1 до 5 днів).

Важливо пам’ятати, що для надсилання SWIFT-платежу в іноземній валюті необхідно вказати назву банку, номер рахунку отримувача або міжнародний номер рахунку – IBAN, а також найменування (для фізичної особи – прізвище, ім’я) та адресу (резидентство) одержувача, призначення платежу (мета платежу, номер рахунку-фактури) та SWIFT-код банку одержувача.

Коректна інформація щодо SWIFT-реквізитів є гарантією автоматичного зарахування переказу на картки або рахунки клієнтів.

Міжнародні системи

Якщо з певних причин клієнт банку не може відкрити валютний рахунок, завжди можна скористатися міжнародними платіжними системами Western Union, Money Gram або Ria.

Серед переваг таких переказів – миттєве здійснення операції та мінімальна інформація для здійснення платежу (ПІБ одержувача та країна призначення платежу). Гроші можна отримати готівкою у валюті переказу у відділенні банку.

Зауважте, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну, НБУ ввів обмеження на перекази, пов’язані з валютою агресора. Українські банки не здійснюють операцій з російськими та білоруськими рублями.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що долар на чорному ринку спричинив бунт, а перекупники в інтернеті наживаються на дефіциті солі.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
10%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,32 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із комуналкою?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
52,00
51,00
57,00
39,99
-
50,00
55,00
-
-
48,90
56,00
-
-
-
54,99
-
-
51,00
57,00
-
-
-
56,99
-
-
50,99
56,99
-
-
50,00
55,00
-
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
Воєнні ОВДП – це різновид облігацій. Мало чим відрізняються від звичайних цінних паперів. Придбавши їх, ви підтримуєте ЗСУ та нашу економіку у воєнний час, а приємним бонусом отримуєте до 11,5% річних.
ТОП-5 в Україні
Найпопулярніші сфери
Транспорт та логістика

Транспорт та логістика

ІТ та інтернет

ІТ та інтернет

Будівництво

Будівництво

Робочий персонал

Робочий персонал

Продажі

Продажі

Які професії затребувані
Аналіз
Матеріальні втрати економіки
1
Нерухомість Нерухомість
$32,6 млн
2
Інфраструктура Інфраструктура
$31,6 млн
3
Об'єкти видобування та переробки Об'єкти видобування та переробки
$11,9 млн
4
Соціальні об'єкти Соціальні об'єкти
$8,5 млн
5
Об'єкти енергетики Об'єкти енергетики
$3,7 млн
6
Цінне рухоме майно Цінне рухоме майно
$2,77 млн
7
С/г об'єкти та лісове господарство С/г об'єкти та лісове господарство
$1 млн
Хто заплатить українцям?
Ціна питання
Скільки коштує квартира у Польщі?
Відповідь
Must Know
Штрафи для пішоходів та велосипедистів

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід дороги у неналежному місці – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Перехід на червоне світло світлофора – 255 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Порушення правил дорожнього руху при їзді на велосипеді – 425 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Їзда на велосипеді у нетверезому стані – 680 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Створення аварійної ситуації – 850 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Валюта
Що буде із доларом?
Дізнатися!
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

28744.4

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1769.13

Litecoin (LTC)

62.24

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти