Долар на чорному ринку спричинив бунт — що відбувається

Розповідаємо, що відбувається з курсом долара на чорному ринку 26 травня

Курс долара на чорному ринку повернувся до росту / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні, скріншот

Долар на чорному ринку відновив свій курс у бік зростання.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Курс України".

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26 травня станом на 14 годину за київським часом середній курс продажу становив 36,49 грн/дол., а курс купівлі – 36,19 грн/дол.

Натомість 25 травня в цей же час ситуація була дещо інша: середній курс продажу складав 35,7 грн/дол., а курс купівлі – 35,2 грн/дол. Однак перед цим вартість долара на чорному ринку була 38-39 грн.

Динаміка вартості долара / Фото: скріншот

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Що робити з доларами?

Як розповів раніше в коментарі "Сьогодні" аналітик компанії Esperio Олександр Болтян, наразі потрібно орієнтуватися не на внутрішню ситуацію в Україні, а на зовнішню.

Тож краще купувати американські долари, оскільки США грають на підвищення ставок, а от Європа, навпаки, переживає важку кризу.

Тобто потрібно вичікувати, коли в Європі буде період відновлення та зростання валюти, – купувати євро.

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Експерт наголосив, що євро краще використовувати для заощаджень та в обставинах міграції, а долари згодяться для накопичень та уникнення інфляційного тиску.

Раніше ми писали, що ПриватБанк змінив валютні правила для українців, а також розповідали, що буде з доларом після рішення НБУ.