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Долар у банках змінив курс: за скільки продають валюту ПриватБанк, Ощадбанк та ПУМБ

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
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26 травня, 16:58
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Розповідаємо, що відбувається на валютному ринку України та яку можливість опрацьовує НБУ
Долар у банках пішов униз
Долар у банках пішов униз / Фото: Getty Images, уніан, Колаж: Сьогодні

Середній курс продажу долара в українських банках становить 36,5 грн/дол, що трохи менше, ніж напередодні.

Про це свідчать дані спеціалізованого сайту "Мінфін".

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А ось середній курс покупки у четвер, 26 травня, трохи виріс і становив 35,6 грн. Ситуація в окремих банках дуже відрізняється і виглядає так:

  • ПриватБанк – 36 грн/36,6 грн;
  • Ощадбанк – 35,8 грн/36,6 грн;
  • Укрексімбанк – 35 грн/37 грн;
  • Райффайзен Банк – 35.5 грн/36,4 грн;
  • ПУМБ – 35.5 грн/36 грн.

Що відбувається на валютному ринку?

Аналітик Roboforex Андрій Гойлов розповів "Сьогодні", що міжнародне рейтингове агентство Moody's знизило довгостроковий кредитний рейтинг України до рівня "Саа3"

Це зумовлено посиленням ризиків в обслуговуванні державного боргу через протистояння з Росією, що може призвести до затяжного воєнного конфлікту.

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"Поточні обсяги кредитів, що надаються, знижують ризики по ліквідності, але зростання величини держборгу негативно позначиться на стійкості фінансової системи в середньостроковій перспективі. Поточний сценарій аналітики Moody's вважали малоймовірним", – розповідає експерт.

Також у вівторок Мінфін провів аукціон із розміщення "військових" ОВДП. Загалом із початку конфлікту їх пройшло вже 34, а до держбюджету було залучено 12,61 млрд. грн.

За словами Гойлова, продаж "військових" бондів залишається одним із основних джерел фінансування видатків Кабміну.

На готівковому валютному ринку гривня до долара США зміцнилася нижче за рівень 37 грн а євро опустився під позначку 39 грн.

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"Це стало наслідком рішення регулятора дозволити комерційним банкам продавати іноземні валюти за ринковим курсом. У результаті на ринку збільшилася їхня пропозиція при практично незмінному попиті", – наголошує аналітик.

А НБУ зараз опрацьовує різні варіанти відновлення повноцінної роботи міжбанку та повернення до "плаваючого" курсу гривні, щоб її офіційний курс був якомога ближчим до ринкового.

"Сьогодні" раніше писали, що зараз робити з валютою українцям і розповідали, що відбувається з долар на чорному ринку.

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