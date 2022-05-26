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Доллар в банках поменял курс: за сколько продают валюту ПриватБанк, Ощадбанк и ПУМБ

София Зиновьева София Зиновьева Редактор Деньги Сегодня
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26 мая, 16:58
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Рассказываем, что происходит на валютном рынке Украины и какую возможность прорабатывает НБУ
Доллар в банках пошел вниз
Доллар в банках пошел вниз / Фото: Getty Images, УНИАН, Коллаж: Сегодня

Средний курс продажи доллара в украинских банках составил 36,5 грн/долл, что незначительно меньше, чем накануне.

Об этом свидетельствуют данные специализированного сайта "Минфин".

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А вот средний курс покупки в четверг, 26 мая, немного вырос и составил 35,6 грн. Ситуация в отдельных банках сильно отличается и выглядит так:

  • ПриватБанк – 36 грн/36,6 грн;
  • Ощадбанк – 35,8 грн/36,6 грн;
  • Укрексімбанк – 35 грн/37 грн;
  • Райффайзен Банк – 35.5 грн/36,4 грн;
  • ПУМБ – 35.5 грн/36 грн.

Что происходит на валютном рынке?

Аналитик Roboforex Андрей Гойлов рассказал "Сегодня", что международное рейтинговое агентство Moody's понизило долгосрочный кредитный рейтинг Украины до уровня "Саа3".

Это обусловлено усилением рисков в обслуживании государственного долга из-за противостояния с Россией, которое может привести к затяжному военному конфликту.

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"Текущие объемы предоставляемых кредитов снижают риски по ликвидности, но рост величины госдолга негативно скажется на устойчивости финансовой системы в среднесрочной перспективе. Текущий сценарий аналитики Moody's считали маловероятным", – рассказывает эксперт.

Также во вторник Минфин провел аукцион по размещению "военных" ОВГЗ. В целом с начала конфликта их прошло уже 34, а в госбюджет было привлечено 12,61 млрд грн.

По словам Гойлова, продажа "военных" бондов остается одним из основных источников финансирования расходов Кабмина.

На наличном валютном рынке гривна к доллару США укрепилась ниже уровня 37 грн а евро опустился под отметку в 39 грн.

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"Это стало следствием решения регулятора разрешить коммерческим банкам продавать иностранные валюты по рыночному курсу. В итоге на рынке увеличилось их предложение при практически неизменном спросе", – подчеркивает аналитик.

А НБУ сейчас прорабатывает различные варианты возобновления полноценной работы межбанка и возвращения к "плавающему" курсу гривны, чтобы ее официальный курс был как можно ближе к рыночному.

"Сегодня" ранее писали, что сейчас делать с валютой украинцам и рассказывали, что происходит с долларом на черном рынке.

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