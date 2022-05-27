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Снятие наличных, переводы и платежи: как украинцам за рубежом выгодно обращаться с валютой

Евгения Пласконь Евгения Пласконь Редактор Деньги Сегодня
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27 мая, 18:31
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Рассказываем о лучших вариантах осуществления операций с деньгами для находящихся за рубежом украинцев
Несколько советов о том, как лучше обращаться с деньгами за границей
Несколько советов о том, как лучше обращаться с деньгами за границей / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

По официальным данным ООН, более 6 млн украинцев выехали за пределы страны, в связи с военной агрессией России. Следовательно, актуальным стал вопрос обращения с деньгами за границей, чтобы не потерять на комиссии от операций слишком много.

Вместе с экспертами банка ПУМБ рассказываем полезные советы по осуществлению расчетов за пределами Украины.

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Карточные операции

Лучшим вариантом оплаты за товары или услуги за границей являются безналичные операции. Карты большинства украинских банков работают за пределами Украины.

Чтобы не было неприятных сюрпризов, еще до пересечения границы лучше всего настроить свой счет в приложении или на сайте финансового учреждения. Полезно будет проверить и активировать функцию "Операции за границей".

Обязательно следует подключить свои карты к кошелькам Apple Pay или Google Pay, согласно ОС на вашем смартфоне. Лимиты на оплату за границей нужно снять.

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Обращение с наличными

В случае, если клиенту банка нужна наличка, за границей ее можно снять в любой валюте, согласно действующим тарифам банка.

В то же время следует учитывать ограничения от НБУ – лимит снятия со счетов в национальной валюте не должен превышать эквивалент 50 000 грн в месяц. В иностранной валюте – дневной лимит до 100 тыс. грн.

Переводы на карту

С карты на карту можно осуществлять переводы по тарифам банков. Банк ПУМБ, например, сделал данную услугу бесплатной для своих клиентов.

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Украинцы могут получать деньги от друзей и родных из-за границы на свой счет в валюте с помощью SWIFT-переводов. Для получения денежных средств, валюта перевода должна совпадать с валютой счета.

Если валютный счет отсутствует, его быстро можно открыть в банковском приложении. Преимущество SWIFT-переводов состоит в:

  • отсутствии ограничений по сумме платежей;
  • широком выборе доступных платежей;
  • автоматическом зачислении переводов на счет получателя;
  • быстроте операции (занимает от 1 до 5 дней).

Важно помнить, что для отправки SWIFT-платежа в иностранной валюте необходимо указать название банка, номер счета получателя или международный номер счета – IBAN, а также наименование (для физического лица – фамилию, имя) и адрес (резидентство) получателя, назначение платежа (цель платежа, номер счета-фактуры) и SWIFT-код банка получателя.

Корректная информация о SWIFT-реквизитах является гарантией автоматического зачисления перевода на карты или счета клиентов.

Международные системы

Если по определенным причинам клиент банка не может открыть валютный счет, то всегда можно воспользоваться международными платежными системами Western Union, Money Gram или Ria.

Среди преимуществ таких переводов – мгновенное совершение сделки и минимальная информация для осуществления платежа (ФИО получателя и страна назначения платежа). Деньги можно получить наличными в валюте перевода в отделении банка.

Заметьте, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину НБУ ввел ограничения на переводы, связанные с валютой агрессора. Украинские банки не совершают операций с российскими и белорусскими рублями.

Ранее "Сегодня" рассказывали, что доллар на черном рынке вызвал бунт, а перекупщики в интернете наживаются на дефиците соли.

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