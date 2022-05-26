Перекупники знову наживаються на дефіциті: за скільки продають сіль "з рук"

Розповідаємо, як продавці на сайті з оголошеннями наживаються на дефіциті солі

Коротко про актуальні пропозиції купівлі-продажу солі в інтернеті / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Бойові дії на сході України призвели до зупинки виробництва солі на підприємстві "Артемсіль". В країні виник черговий дефіцит, цього разу пов’язаний з харчовою продукцією, яку раніше можна було купити за ціною від 9 грн за кілограм.

Травневий ажіотаж спричинив зникнення продукції з супермаркетів або суттєве зростання цін та перепродаж її в інтернеті. Редакція "Сьогодні" промоніторила популярний сайт з оголошеннями та пропонує дізнатися, за скільки реалізують сіль підприємливі громадяни.

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Українське за захмарними цінами

Якщо раніше кілограм солі в магазині продавали від 9 грн, то зараз за аналогічне паковання у Києві просять 96 грн. Той самий український виробник, але товар – дефіцитний.

Ціни на сіль зашкалюють / Фото: olx.ua

У Черкаській області продають сіль в мішках по 50 кг. Гуртовий продаж обійдеться у 2500 грн, що виходить орієнтовно 75 грн за одну пачку.

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Ціни на сіль зашкалюють / Фото: olx.ua

У Білій Церкві з’явилися пропозиції щодо кам’яної харчової солі на вагу. Якщо купувати в роздріб, то вартість становить 60 грн за 1 кг, якщо брати мішок на 50 кг, то один кілограм оцінюють у 55 грн.

Ціни на сіль зашкалюють / Фото: olx.ua

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Киянин також продає сіль конкретно від "Артемсолі", але лише в мішках по 50 кг. Якщо купувати гуртом, то 1 кг коштує 45 грн. Збувають продукцію лише жителям столиці за умови самовивозу.

Ціни на сіль зашкалюють / Фото: olx.ua

Одна з найдорожчих пропозицій – 2500 грн за мішок на 50 кг кухонної кам’яної солі від підприємства "Артемсіль".

Ціни на сіль зашкалюють / Фото: olx.ua

Імпортна продукція

Українцям пропонують купити дорожчий аналог з-за кордону. Зокрема, пропонують сіль в таблетках від польського виробника. Одна упаковка на 25 кг коштує 275 грн, але реалізують одразу цілу партію від 1 тонни.

Українцям пропонують купувати імпортну сіль / Фото: olx.ua

Від 65 грн продають 25-кілограмові пачки солі з Польщі від іншого бренду. Основний продаж зосереджений в Полтаві, але збувають від 100 кг в одні руки.

Українцям пропонують купувати імпортну сіль / Фото: olx.ua

У Львівській області таку ж сіль оцінюють на рівні 45-50 грн за пачку. Продавець має в наявності 2 тонн продукту та пропонує знижки, якщо купувати гуртом.

Українцям пропонують купувати імпортну сіль / Фото: olx.ua

У ходу зараз навіть харчова морська йодована сіль з Італії. За одну пачку власниця просить 50 грн, що порівняно небагато, оскільки в оригінальному магазині її продають за 1,2 євро (37 грн).

Українцям пропонують купувати імпортну сіль / Фото: olx.ua

На Волині кухонну йодовану сіль збувають за 70 грн/упаковка. На Закарпатті така ж сіль від іншого виробника коштує 54 грн/кг. У Львові реалізують пачку йодованої солі з Польщі за 50-60 грн/кг.

Українцям пропонують купувати імпортну сіль / Фото: olx.ua

Що подорожчає в Україні?

Раніше "Сьогодні" розповідали, підвищення цін на які продукти варто очікувати українцям найближчим часом. Окрім солі, підіймається ціна на гречану крупу. Зараз вартість кілограма гречки становить 70-80 грн, а згодом прогнозують, що кілограмова упаковка коштуватиме 90-100 грн.

Підстави для подорожчання досить банальні – в Україні її не вирощують в достатньому обсязі, тож велика частина закупівель була з Росії. Після 24 лютого, очікувано, на ринку виник дефіцит.

Влітку українці ризикують залишитися без овочів, насамперед помідорів та баклажанів, і баштанних – кавунів і динь, які вирощували в Херсонській області. Російські загарбники тимчасово окупували територію й вивозять звідти урожай до Криму, де продають за копійки.

Фермери із західних областей намагаються перепрофілюватися на херсонські культури – перець, томати, баклажани й цибулю. Однак цього літа без імпорту не обійтись, а така продукція буде мінімум вдвічі дорожчою, ніж українська.

Водночас в Росії санкції Заходу вже відчуваються в усіх сферах – на алкоринку поменшало імпортних брендів пива, а імпортозаміщення працює не так ефективно, як хотілося б путінським посіпакам. Окрім цього, росіянам продають втридорога машини закордонних марок – ціни на авто побили світові рекорди.