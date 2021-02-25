"Північний потік – 2" покидають п'ять кредиторів: Росія втрачає мільярд євро

Вихід німецького виробника газу і нафти Wintershall Dea з проєкту з прокладання газопроводу "Північний потік – 2" призведе про мільярдних втрат у російського "Газпрому".

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Про це повідомляє видання Deutsche Welle.

Спочатку планувалося, що ціна проєкту складе 9,5 млрд євро, з яких п'ять європейських партнерів прокредитують половину. Кожен з них взяв на себе 10% загальної вартості – 950 млн євро – і зобов'язався обслуговувати кредитну лінію в міру досягнення певних успіхів у будівництві.

Якщо Wintershall Dea позичила "Газпрому" 730 млн євро, то це означає, що через зупинку будівництва газопроводу в грудні 2019 року, викликану американськими санкціями, німецька компанія притримала виплату наступних траншів на суму 220 млн євро.

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Якщо виходити з того, що так само вчинили і чотири інші європейські кредитори, то можна зробити висновок, що "Газпром" в результаті втратить 1,1 млрд євро, і через нові санкцій США їх вже більше не отримає, адже Wintershall Dea недвозначно заявила: "Подальші виплати не плануються".

Звідси випливає другий висновок: всі витрати із завершення будівництва "Північного потоку – 2" "Газпрому" доведеться нести самотужки. Це і робота трубоукладача "Фортуна" разом з кількома допоміжними суднами, і послуги німецьких портів, і страхування, яке дорожчає через відмову великих компаній співпрацювати з проєктом, і сертифікування.

А до всього іншого, це ще й утримання трубоукладача "Академік Черський", який простоює без діла і якого торік спочатку терміново переоснащували в Азії, потім переганяли на Балтику, потім тримали на приколі в Німеччині, то тестували з іншими суднами біля берегів Калінінградської області, але поки так і не залучили до завершення прокладки "Північного потоку – 2".

Нагадаємо, після запровадження нових санкцій США проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік – 2", з проєкту вийшли або пообіцяли припинити свою участь у ньому 18 компаній. Тепер вони не будуть піддані санкціям.

Також нагадаємо, що Міністерство фінансів США розширило санкції стосовно Росії – в чорний список потрапили компанія "КВТ-РУС" і судно-трубоукладач "Фортуна", що належить їй.

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