"Північний потік – 2" залишився без одного з провідних інвесторів

Німецький виробник газу і нафти Wintershall Dea в останній раз профінансував російський газопровід "Північний потік – 2", вклавши 730 млн євро.

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Про це йдеться в звіті на сайті компанії.

"Платежі за кредитом для Nord Stream 2 склали 730 млн євро і були завершені до перегляду закону США "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA). Подальші виплати не плануються", – йдеться в звіті.

Керівництво компанії побоюється "агресивного підходу до виконавців проекту" з боку США, які посилили санкції проти "Північного потоку – 2".

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Нещодавно Міністерство фінансів США розширило санкції стосовно Росії – в "чорний список" потрапили компанія "КВТ-РУС" і належне їй судно-трубоукладач "Фортуна".

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Нагадаємо, раніше прес-секретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі відзначала, що США будуть погоджувати введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганою угодою".

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