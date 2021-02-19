Русский
$ 27,85
33,65
  1. Економічні новини
  2. Економіка

США вже сьогодні представлять санкції проти "Північного потоку – 2" – ЗМІ

19 лютого, 07:40

Ксенія Капустинська Ксенія Капустинська

Обмеження не торкнуться німецьких компаній, повідомляють джерела

Вже сьогодні, 19 лютого, в США опублікують доповідь про нові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2". Очікується, що нові санкції торкнуться невеликої кількості пов'язаних з Росією організацій.

Реклама

Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

При цьому США мають намір утриматися від введення санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, кажуть поінформовані джерела.

Читайте також: "Північний потік – 2" знову будують: російське судно повернулося до роботи

В тренді
Виробництво падає, ціни зростають: в Україні стає все менше яєць

Вони пояснюють таке прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку – 2", не зіпсувавши відносин з Німеччиною.

Реклама

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначала, що США будуть погоджувати введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганий угодою".

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонувало Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". В той же час США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

Росія Німеччина США газопровід санкції Bloomberg Північний потік 2
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
"Там МВФ обкакався": Милованов несподівано прокоментував переговори про транш УкраїніВлада
Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєкт
ФОПів не можна буде брати на роботу – Кабмін направив до Ради законопроєктЕкономіка
"Це самообман": кому не потрібно розраховувати на другу пенсію за накопичувальною системоюЕкономіка
Ринок пального: автогаз вже
Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати даліЕкономіка

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти