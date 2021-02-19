США вже сьогодні представлять санкції проти "Північного потоку – 2" – ЗМІ

Вже сьогодні, 19 лютого, в США опублікують доповідь про нові санкції стосовно російського газопроводу "Північний потік – 2". Очікується, що нові санкції торкнуться невеликої кількості пов'язаних з Росією організацій.

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Про це повідомило агентство Bloomberg з посиланням на власні джерела.

При цьому США мають намір утриматися від введення санкцій проти німецьких підприємств, пов'язаних з газопроводом, кажуть поінформовані джерела.

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Вони пояснюють таке прагнення бажанням американської адміністрації зупинити будівництво "Північного потоку – 2", не зіпсувавши відносин з Німеччиною.

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Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Дженніфер Псакі зазначала, що США будуть погоджувати введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганий угодою".

Як повідомляли новини "Сьогодні", недавно сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонувало Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". В той же час США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".

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