"Северный поток – 2" лишился одного из ведущих инвесторов

Немецкий производитель газа и нефти Wintershall Dea в последний раз профинансировал российский газопровод "Северный поток – 2", вложив 730 млн евро.

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Об этом говорится в отчете на сайте компании.

"Платежи по кредиту для Nord Stream 2 составили 730 млн евро и были завершены до пересмотра закона США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA). Дальнейшие выплаты не планируются", – говорится в отчете.

Руководство компании опасается "агрессивного подхода к исполнителям проекта" со стороны США, которые ужесточили санкции против "Северного потока – 2".

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Недавно Министерство финансов США расширило санкции в отношении России – в "черный список" попали компания "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно-трубоукладчик "Фортуна".

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

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