США розширили санкції проти Росії за "Північний потік – 2"

Вашингтон включив в "чорний список" російську баржу і її компанію-власника

Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Росії – до "чорного списку" потрапили компанія "КВТ-РУС" та судно-трубоукладач "Фортуна", що їй належить.

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Про це повідомила 22 лютого пресслужба Міністерства фінансів США.

Санкції були введені через закон США "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) – через причетність "КВТ-РУС" та її баржі "Фортуна" до добудови газопроводу "Північний потік – 2".

Рішення не зачіпати європейські компанії було викликано небажанням псувати відносини між Вашингтоном і Берліном.

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначала, що США погоджуватимуть введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганою угодою".

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Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". Водночас США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".

А що кажуть в Росії стосовно своєї "труби", дивіться у відеосюжеті:

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