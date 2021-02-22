Русский
$ 27,85
33,78
  1. Економічні новини
  2. Економіка

США розширили санкції проти Росії за "Північний потік – 2"

22 лютого, 20:30

Стас Кожемякін Стас Кожемякін

Вашингтон включив в "чорний список" російську баржу і її компанію-власника

Міністерство фінансів США розширило санкції щодо Росії – до "чорного списку" потрапили компанія "КВТ-РУС" та судно-трубоукладач "Фортуна", що їй належить.

Реклама

Про це повідомила 22 лютого пресслужба Міністерства фінансів США.

Санкції були введені через закон США "Про протидію противникам Америки за допомогою санкцій" (CAATSA) – через причетність "КВТ-РУС" та її баржі "Фортуна" до добудови газопроводу "Північний потік – 2".

Рішення не зачіпати європейські компанії було викликано небажанням псувати відносини між Вашингтоном і Берліном.

В тренді
У "Борисполі" посадили літак: НАБУ проводить спецоперацію у справі ПриватБанку

Нагадаємо, раніше прессекретар Білого дому Джен Псакі зазначала, що США погоджуватимуть введення нових санкцій проти "Північного потоку – 2" зі своїми союзниками. За її словами, президент США Джо Байден чітко дав зрозуміти, що вважає проєкт газопроводу "поганою угодою".

Реклама

Як повідомляли новини "Сьогодні", нещодавно сенатори Конгресу США закликали Байдена ввести санкції проти "Північного потоку – 2". Вони стурбовані появою в ЗМІ інформації про те, що уряд Німеччини пропонував Вашингтону "знехтувати санкціями, передбаченими законом". Водночас США і Німеччина почали переговори про "Північний потік – 2".

А що кажуть в Росії стосовно своєї "труби", дивіться у відеосюжеті:

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

США санкції санкції проти Росії Nord Stream 2 Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіями
Без грошей МВФ: що буде з курсом долара, зарплатами і пенсіямиЕкономіка
Рада дала добро на розмитнення
Рада дала добро на розмитнення "євроблях" по 1000 євроАвто
"Там МВФ обкакався": Милованов несподівано прокоментував переговори про транш УкраїніВлада
Ринок пального: автогаз вже
Ринок пального: автогаз вже "золотий", чого очікувати даліЕкономіка
В Україні вводять податок на Google – хто повинен його платити і що подорожчає
В Україні вводять податок на Google – хто повинен його платити і що подорожчаєЕкономіка
Долар знову подорожчав до 28 гривень, чи треба запасатися валютою
Долар знову подорожчав до 28 гривень, чи треба запасатися валютоюФінанси

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...
Хочеш бути в курсі останніх подій?
Підпишись на повідомлення. Показуємо тільки термінові і важливі новини.
Хочу бути в курсі
Я ще подумаю
Будь ласка, зніміть блокування повідомлень в браузері!

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти