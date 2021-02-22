США расширили санкции против России за "Северный поток – 2"

Вашингтон включил в "черный список" российскую баржу и ее компанию-владельца

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России – в "черный список" попали компания "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно-трубоукладчик "Фортуна".

Реклама

Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции были введены в связи с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) – из-за причастности "КВТ-РУС" и ее баржи "Фортуна" к достройке газопровода "Северный поток – 2".

Решение не затрагивать европейские компании было вызвано нежеланием портить отношения между Вашингтоном и Берлином.

Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

Реклама

Как сообщали новости "Сегодня", недавно сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "Северном потоке – 2".

А что говорят в России по поводу своей "трубы", смотрите в видеосюжете:

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама