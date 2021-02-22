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США расширили санкции против России за "Северный поток – 2"

22 февраля, 20:30

Стас Кожемякин Стас Кожемякин

Вашингтон включил в "черный список" российскую баржу и ее компанию-владельца

Министерство финансов США расширило санкции в отношении России – в "черный список" попали компания "КВТ-РУС" и принадлежащее ей судно-трубоукладчик "Фортуна".

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Об этом сообщила 22 февраля пресс-служба Министерства финансов США.

Санкции были введены в связи с законом США "О противодействии противникам Америки посредством санкций" (CAATSA) – из-за причастности "КВТ-РУС" и ее баржи "Фортуна" к достройке газопровода "Северный поток – 2".

Решение не затрагивать европейские компании было вызвано нежеланием портить отношения между Вашингтоном и Берлином.

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Напомним, ранее пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки отмечала, что США будут согласовывать введение новых санкций против "Северного потока – 2" со своими союзниками. По ее словам, президент США Джо Байден четко дал понять, что считает проект газопровода "плохой сделкой".

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Как сообщали новости "Сегодня", недавно сенаторы Конгресса США призвали Байдена ввести санкции против "Северного потока – 2". Они обеспокоены появившейся в СМИ информацией о том, что правительство Германии предлагало Вашингтону "пренебречь санкциями, предусмотренными законом". В то же время США и Германия начали переговоры о "Северном потоке – 2".

А что говорят в России по поводу своей "трубы", смотрите в видеосюжете:

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США санкции санкции против России Nord Stream 2 Северный поток 2

Источник: Сегодня

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