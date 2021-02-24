Reuters назвав 18 компаній, які вийшли з Nord Stream 2: страховики і будівники

Основна маса тих, хто залишив проєкт, – це британські страхові компанії

Після запровадження нових санкцій США проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік – 2", з проєкту вийшли або пообіцяли припинити свою участь в ньому 18 компаній.

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Тепер вони не будуть піддані санкціям, повідомляє агентство Reuters, яке опублікувало список цих компаній. Це:

AEGIS Managing Agency Ltd;

Arch Insurance Ltd;

Aspen Managing Agency Ltd;

AXA Group;

Baker Hughes;

Beazley Furlonge Ltd;

Bilfinger;

Canopius Managing Agents Ltd;

Chaucer Syndicates Ltd;

Chubb Underwriting Agencies Ltd;

DNV GL;

Hiscox Syndicates Ltd;

Markel Syndicate Management Ltd;

MS Amlin Underwriting Ltd;

Munich Re Syndicate Ltd;

Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd;

Travelers Syndicate Management Ltd;

Zurich Insurance Group.

Переважно йдеться про страхові компанії зі штаб-квартирами переважно у Великій Британії. Крім цього, до списку увійшли швейцарська Zurich Insurance Group і паризька AXA Group, а також японська Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd.

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У числі цих компаній опинилися німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger з Мангейма, нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, німецький страховик Munich Re Syndicate Limited та AEGIS Managing Agency Ltd, що займається морським страхуванням.

Нагадаємо, "Північний потік – 2" позбувся одного з провідних інвесторів. Німецький виробник газу і нафти Wintershall Dea востаннє профінансував російський газопровід, вклавши 730 млн євро.

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