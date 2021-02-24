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Reuters назвав 18 компаній, які вийшли з Nord Stream 2: страховики і будівники

24 лютого, 21:05

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Основна маса тих, хто залишив проєкт, – це британські страхові компанії

Після запровадження нових санкцій США проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік – 2", з проєкту вийшли або пообіцяли припинити свою участь в ньому 18 компаній.

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Тепер вони не будуть піддані санкціям, повідомляє агентство Reuters, яке опублікувало список цих компаній. Це:

  • AEGIS Managing Agency Ltd;
  • Arch Insurance Ltd;
  • Aspen Managing Agency Ltd;
  • AXA Group;
  • Baker Hughes;
  • Beazley Furlonge Ltd;
  • Bilfinger;
  • Canopius Managing Agents Ltd;
  • Chaucer Syndicates Ltd;
  • Chubb Underwriting Agencies Ltd;
  • DNV GL;
  • Hiscox Syndicates Ltd;
  • Markel Syndicate Management Ltd;
  • MS Amlin Underwriting Ltd;
  • Munich Re Syndicate Ltd;
  • Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd;
  • Travelers Syndicate Management Ltd;
  • Zurich Insurance Group.

Переважно йдеться про страхові компанії зі штаб-квартирами переважно у Великій Британії. Крім цього, до списку увійшли швейцарська Zurich Insurance Group і паризька AXA Group, а також японська Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd.

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У числі цих компаній опинилися німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger з Мангейма, нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, німецький страховик Munich Re Syndicate Limited та AEGIS Managing Agency Ltd, що займається морським страхуванням.

Нагадаємо, "Північний потік – 2" позбувся одного з провідних інвесторів. Німецький виробник газу і нафти Wintershall Dea востаннє профінансував російський газопровід, вклавши 730 млн євро.

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страхування вихід газопровід санкції заморозка Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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