Reuters назвав 18 компаній, які вийшли з Nord Stream 2: страховики і будівники

Після запровадження нових санкцій США проти компаній, що беруть участь у будівництві газопроводу "Північний потік – 2", з проєкту вийшли або пообіцяли припинити свою участь в ньому 18 компаній.
Тепер вони не будуть піддані санкціям, повідомляє агентство Reuters, яке опублікувало список цих компаній. Це:
- AEGIS Managing Agency Ltd;
- Arch Insurance Ltd;
- Aspen Managing Agency Ltd;
- AXA Group;
- Baker Hughes;
- Beazley Furlonge Ltd;
- Bilfinger;
- Canopius Managing Agents Ltd;
- Chaucer Syndicates Ltd;
- Chubb Underwriting Agencies Ltd;
- DNV GL;
- Hiscox Syndicates Ltd;
- Markel Syndicate Management Ltd;
- MS Amlin Underwriting Ltd;
- Munich Re Syndicate Ltd;
- Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd;
- Travelers Syndicate Management Ltd;
- Zurich Insurance Group.
Переважно йдеться про страхові компанії зі штаб-квартирами переважно у Великій Британії. Крім цього, до списку увійшли швейцарська Zurich Insurance Group і паризька AXA Group, а також японська Tokio Marine Kiln Syndicates Ltd.
У числі цих компаній опинилися німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger з Мангейма, нафтогазова сервісна компанія Baker Hughes, німецький страховик Munich Re Syndicate Limited та AEGIS Managing Agency Ltd, що займається морським страхуванням.
Нагадаємо, "Північний потік – 2" позбувся одного з провідних інвесторів. Німецький виробник газу і нафти Wintershall Dea востаннє профінансував російський газопровід, вклавши 730 млн євро.
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