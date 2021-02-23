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З проєкту Nord Stream 2 вийшли вже 18 європейських компаній – ЗМІ

23 лютого, 17:55

Ігор Тимофєєв Ігор Тимофєєв

Страхові компанії масово відмовляються сприяти будівництву трубопроводу

Не менш як 18 європейських компаній вже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у спірному проєкті з будівництва газопроводу "Північний потік – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

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Про це повідомила німецька газета Tagesspiegel, посилаючись на звіт держсекретаря США Конгресу.

У числі цих компаній виявилися німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger з Мангейма і страховик Munich Re Syndicate Limited.

Переважно йдеться про страхові компанії зі штаб-квартирами переважно у Великій Британії. Окрім цього, до списку ввійшли Zurich Insurance Group і паризька Axa Group.

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Нагадаємо, у середині січня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилася від участі в "Північному потоці – 2" через ризик потрапити під нові американські санкції.

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Також повідомляли, що у вересні-2020 інші провідні міжнародні страховики відмовилися працювати з "Північним потоком – 2".

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газопровід санкції трубопровід санкції проти Росії Nord Stream 2 Північний потік 2

Джерело: Сьогодні

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