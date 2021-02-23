З проєкту Nord Stream 2 вийшли вже 18 європейських компаній – ЗМІ

Не менш як 18 європейських компаній вже вийшли або пообіцяли припинити свою участь у спірному проєкті з будівництва газопроводу "Північний потік – 2" після розширення американських санкцій проти Росії.

Реклама

Про це повідомила німецька газета Tagesspiegel, посилаючись на звіт держсекретаря США Конгресу.

У числі цих компаній виявилися німецький постачальник промислових і будівельних послуг Bilfinger з Мангейма і страховик Munich Re Syndicate Limited.

Переважно йдеться про страхові компанії зі штаб-квартирами переважно у Великій Британії. Окрім цього, до списку ввійшли Zurich Insurance Group і паризька Axa Group.

Нагадаємо, у середині січня швейцарська страхова компанія Zurich Insurance відмовилася від участі в "Північному потоці – 2" через ризик потрапити під нові американські санкції.

Реклама

Також повідомляли, що у вересні-2020 інші провідні міжнародні страховики відмовилися працювати з "Північним потоком – 2".

Підпишись на наш telegram Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама