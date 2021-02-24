Пристрасті навколо Nord Stream 2: Берлін звинуватили в лицемірстві, а Брюссель – у пасивності

Запевнення Німеччини в тому, що будівництво другої гілки газопроводу "Північний потік" є економічним проектом, а не політичним – це лицемірство. Про це на дебатах у комітеті з питань промисловості та енергетики Європарламенту заявила євродепутат від Польщі Беата Шидло.

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Про це повідомляє українська редакція Польського радіо.

Гендиректор із енергетики Єврокомісії Дітте Юль Йоргенсен заявила, що проєкт реалізується відповідно до двосторонньої угоди Росії та Німеччини, тому Брюссель не може його зупинити, однак нарвалася на жорстку критику.

Було багато звернень до представників німецької влади, але вони кажуть, що це економічний проєкт. "Це лицемірство", – вважає екс-прем'єр Польщі Беата Шидло, підкреслюючи, що "Північний потік – 2" – це політичний проєкт, котрий б'є по європейській солідарності.

"Це посилить економічний і політичний вплив Росії в регіоні. Це не тільки впливає на солідарність, а й загрожує безпеці поставок газу і забезпечує Росію додатковим доходом, послаблюючи ефект санкцій ЄС. Не плекаючи ілюзій, ми не повинні бути наївними", – підкреслила Шидло, закликавши зупинити шкідливі інвестиції.

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З таким же закликом виступив ще один екс-прем'єр Польщі Єжи Бузек, заявивши: "Nord Stream 2 – це пастка, він націлений проти енергетичної безпеки і солідарності ЄС і його треба зупинити".

Деякі євродепутати звинуватили Єврокомісію в пасивності з цього питання. З іншого боку, її представник запевнила, що, якщо проєкт завершать, вона проконтролює, щоб він працював відповідно до законодавства ЄС.

Нагадаємо, "Північний потік – 2" втратив одного з провідних інвесторів. Німецький виробник газу і нафти Wintershall Dea востаннє профінансував російський газопровід, вклавши 730 млн євро.

Також стало відомо, що з проекту Nord Stream 2 вийшли вже 18 європейських компаній.

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