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Мережа АЗС Socar запустила нову послугу – кому буде корисною

Валерія Стрільчук Валерія Стрільчук Редактор Гроші Сьогодні
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7 червня, 13:48
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Розповідаємо, що і на яких заправках мережі Socar тепер доступно для клієнтів
На касах Socar можна зняти готівку
На касах Socar можна зняти готівку / Фото: Getty Images, Колаж: Сьогодні

Нещодавно мережі АЗС в Україні оновили ліміти на пальне. 6 червня Socar запровадила ще одну зміну, і тепер клієнти можуть знімати готівку на касах цієї заправки.

Про таке нововведення та його умови повідомила пресслужба компанії.

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Де і скільки готівки можна зняти

Із 6 червня клієнти можуть зняти до 6 000 грн готівки. Зробити це можна на будь-який АЗК Socar, але тільки у місті Київ.

Зняти готівку можна за таким алгоритмом:

  • купити будь-який товар, наприклад, пальне;
  • сказати касиру, яку суму бажаєте зняти;
  • оплатити будь-якою карткою Visa або MasterCard.

Один чек – одне зняття до 6 000 грн.

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"Готівка видається, за умови наявності необхідної суми на АЗК. З адресами, графіком роботи та наявністю пального можна ознайомитись у додатку SOCAR level", – зазначили в компанії.

У Польщі рекордно здорожчало пальне

Раніше "Сьогодні" розповідали про те, що на початку червня вартість деяких видів бензину в Польщі побила рекорди.

Так, за даними моніторингу цін, станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:

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  • А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);
  • дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).

При цьому 5 червня ціна А-95 бензину становила 7,69 злотих (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн).

"Сьогодні" також писали, що криза пального в Україні підвищила попит на електроавтомобілі.

Також ми писали, що за час дії законопроєкту, що звільнив від сплати ПДВ, акцизного збору та ввізного мита на легкові авто, в Україну ввезли 111 тис. підтриманих машин. Читайте, які саме авто українці ввозять з-за кордону.

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