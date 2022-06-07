Мережа АЗС Socar запустила нову послугу – кому буде корисною

Нещодавно мережі АЗС в Україні оновили ліміти на пальне. 6 червня Socar запровадила ще одну зміну, і тепер клієнти можуть знімати готівку на касах цієї заправки.
Про таке нововведення та його умови повідомила пресслужба компанії.
Де і скільки готівки можна зняти
Із 6 червня клієнти можуть зняти до 6 000 грн готівки. Зробити це можна на будь-який АЗК Socar, але тільки у місті Київ.
Зняти готівку можна за таким алгоритмом:
- купити будь-який товар, наприклад, пальне;
- сказати касиру, яку суму бажаєте зняти;
- оплатити будь-якою карткою Visa або MasterCard.
Один чек – одне зняття до 6 000 грн.
"Готівка видається, за умови наявності необхідної суми на АЗК. З адресами, графіком роботи та наявністю пального можна ознайомитись у додатку SOCAR level", – зазначили в компанії.
У Польщі рекордно здорожчало пальне
Раніше "Сьогодні" розповідали про те, що на початку червня вартість деяких видів бензину в Польщі побила рекорди.
Так, за даними моніторингу цін, станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:
- А-95 – 7,76 злотих (53,60 грн);
- А-98 – 8,27 злотих (57,12 грн);
- дизпальне – 8,37 злотих (57,81 грн);
- автогаз – 3,54 злотих (24,37 грн).
При цьому 5 червня ціна А-95 бензину становила 7,69 злотих (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотих (56,39 грн).
"Сьогодні" також писали, що криза пального в Україні підвищила попит на електроавтомобілі.
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