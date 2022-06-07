Гроші
Меню
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Змінити мову на: RU

Перейти к новостям Україна 24
🇺🇦 Інтерв'ю Зеленського 🔴 Ситуація у Сєвєродонецьку 🔥 Герої Сьогодні
СЬОГОДНІ Новини економіки Авто новини

Паливна криза змінила ринок: які авто тепер обирають українці

Софія Зінов’єва Софія Зінов’єва Редактор Гроші Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
7 червня, 09:47
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Розповідаємо, як змінилися смаки українців порівняно із минулим роком
Ринок авто різко змінився через дефіцит бензину
Ринок авто різко змінився через дефіцит бензину / Фото: уніан, Колаж: Сьогодні

Паливна криза змінила ринок авто в Україні, а саме – підвищила попит на електроавтомобілі.

Про це повідомляє Укравтопром.

Реклама

Лише за травень українці придбали 1016 автомобілів на електриці і цей результат на 63% більше минулорічного показника.

Частка нових машин у цій кількості також зросла до 28%, порівняно із 11% у 2021 році.

Здебільшого реєстрували легкові авто – 984 штуки із загальної кількості, а комерційних автівок – лише 32 штуки і усі вони вже були у вжитку.

Реклама

За перші п’ять місяців 2022 року в Україні пройшли реєстрацію 3090 електромобілів, що на 2,5% більше, ніж за аналогічний період минулого року.

Однак наші співгромадяни все ще віддають перевагу вживаним електрокарам, їх частка із загальної кількості становить 80%.

Що купували українці?

Найпопулярнішою моделлю серед електричних автівок залишається NISSAN Leaf, далі йде TESLA Model 3 і закриває трійку лідерів VOLKSWAGEN e-Golf.

Реклама

Четверте та п’яте місце посіли VOLKSWAGEN ID.4 та DONG FENG M-NV.

Штрафи під час війни

На українських дорогах треба бути дедалі обережніше, оскільки під час війни можна отримати деякі нові види штрафів і покарань.

Наприклад, за водіння у п’яному вигляді військові адміністрації в областях дозволяють конфіскувати транспортні засоби для потреб Збройних сил України. Окрім цього вам доведеться ще й заплатити немалий штраф – 17 тис. грн.

Про інші нововведення у Правилах дорожнього руху, читайте в нашому матеріалі.

"Сьогодні" раніше писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом і розповідали, скільки зараз коштує бензин в Україні.

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Гроші
Показати ще
Реклама на segodnya.ua Реклама
Допомога під час війни
Більше новин
Фінанс-дайджест
Більше новин
Industry
Більше новин
Квартирне питання
Більше новин
Час заробляти
Техно
Більше новин
Наші гроші
Більше новин
Війна в Україні
Більше новин
Головне про гроші
Бізнес News
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Всі новини
Останні новини
Показати ще
Наша економіка
5 головних цифр
1
Споживча інфляція Споживча інфляція
16,4%
2
Облікова ставка Облікова ставка
25%
3
Офіційний курс євро Офіційний курс євро
31,39 грн
4
Офіційний курс долара Офіційний курс долара
29,25 грн
5
Міжнародні резерви Міжнародні резерви
$26,9 млрд
Прогноз
Прийдешня продовольча катастрофа
Нова обкладинка The Economist
Грошове питання
Що буде із цінами на продукти?
Дізнатися
ЗАПРАВКИ
Паливо сьогодні
95+
95
ДП
ГАЗ
50,50
50,00
55,00
41,91
51,99
50,99
56,99
41,97
52,00
51,00
57,00
42,00
-
48,90
56,00
37,00
-
-
54,99
41,99
-
-
-
42,99
-
51,00
57,00
41,97
-
45,68
57,99
41,59
-
50,00
55,00
41,95
Країна в смартфоні
Що нового у "Дії"
Просвіщайся
Мова грошей
SWIFT – це міжнародна система платежів. До неї підключені практично всі банки та фінансові компанії світу. За SWIFT-реквізитами можна поповнити картку з будь-якої країни.
TОП-5 у Польщі
Найпопулярніші сфери
IT

IT

Логістика

Логістика

Фінанси

Фінанси

Аналітика даних

Аналітика даних

Інтернет-торгівля

Інтернет-торгівля

Які професії затребувані
Ціна питання
Скільки коштує готовий бізнес?
Відповідь
Must Know
Штрафи для водіїв під час війни

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Керування авто в стані сп’яніння – від 17 тис. грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Відсутність страхового поліса – від 425 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Порушення габаритно-вагових норм – від 8500 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Використання “заглушок” – 510 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Не ввімкнена аварійка – 425 грн

Калькулятор зарплати

Калькулятор зарплати
Ціни
Що подорожчало найбільше за рік
1
Овочі Овочі
67,2%
2
Макаронні вироби Макаронні вироби
24,3%
3
Масло Масло
23,9%
4
Фрукти Фрукти
23,5%
5
Риба Риба
22,1%
6
Хліб Хліб
20,8%
7
Молоко Молоко
19,1%
8
Сир та м'який сир Сир та м'який сир
18,8%
9
М'ясо М'ясо
15,3%
10
Соняшникова олія Соняшникова олія
14,7%
Які продукти стануть рідкістю?
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

29571.31

Dogecoin (DOGE)

0.08

Ethereum (ETH)

1761.4

Litecoin (LTC)

61.47

Ripple (XRP)

0.39

У4.5.0.

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Гроші
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти