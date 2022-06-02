Штрафи для водіїв під час війни: за які порушення доведеться заплатити

Розповідаємо про актуальні види штрафів в Україні та за що можуть покарати водіїв

За низку порушень водії змушені платити штрафи навіть під час війни / Фото: Getty Images, Pexels, Колаж: Сьогодні

Попри воєнний стан, правила дорожнього руху в Україні ніхто не скасовував, відтак і штрафи для водіїв також діють.

Редакція "Сьогодні" зібрала інформацію про актуальні види та розміри штрафів, щоб власники авто були більш обачними на дорогах та уникали аварійних ситуацій.

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Автофіксація порушень ПДР

Із 16 травня на багатьох українських дорогах відновили відеофіксацію порушень ПДР. Комплекси знову в дії на дорогах Київської, Вінницької, Волинської, Житомирської, Закарпатської, Івано-Франківської, Львівської, Одеської, Полтавської та Рівненської областей.

Таке рішення в МВС ухвалили після низки смертельних автопригод по Україні, хоч після повномасштабного вторгнення Росії, камери вимикали зі стратегічною метою. У мирний час на автодорогах працює 270 камер. За перший рік роботи системи автоматичної фіксації порушень склали понад 3 млн постанов, що принесло держбюджету пів мільярда гривень.

Водії можуть дізнатися про отримання штрафу на офіційному сайті Міністерства внутрішніх справ, в офіційному додатку МВС "Штрафи ПДР" або в телеграм-боті @ShtrafyPDRbot.

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Керування авто в стані алкосп’яніння

На жаль, війна не зупиняє багатьох водіїв від керування автомобілем у стані алкогольного чи наркотичного сп’яніння. Для боротьби з ними, військові адміністрації в областях дозволяють конфіскувати транспортні засоби для потреб Збройних сил України.

Нещодавно своєю машиною поплатився п’яний водій у Рівненській області. Окрім вилучення майна, порушникам доведеться сплатити штраф у розмірі 17 тис. грн з позбавленням водійських прав на рік.

В Україні посилили відповідальність і за інші порушення ст. 130 КУпАП:

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за повторне керування у нетверезому стані – 34 тис. грн штрафу й позбавлення прав на 3 роки;

штрафу й позбавлення прав на 3 роки; якщо порушення повторити втретє – 51 тис. грн штрафу й позбавлення водійських прав на 10 років;

штрафу й позбавлення водійських прав на 10 років; вживання заборонених препаратів, алкоголю чи спиртовмісних ліків після вчинення ДТП – штраф 34 тис. грн.

Відсутність страхового поліса

На час воєнного стану, за законом водіїв не звільняли від вимоги мати страховий поліс. Якщо документа немає, передбачений штраф від 425 до 850 грн за ст. 126 КУпАП.

Більшість страхових компаній працюють у звичному режимі та відшкодовують збитки після ДТП. Винятком може бути лише пошкодження майна внаслідок бойових дій.

Порушення габаритно-вагових норм

Із 23 травня в Україні відновили штрафи за перевищення максимально дозволених габаритно-вагових норм. Це стосується насамперед водіїв вантажівок. Якщо перевищення становить:

5-10%, то передбачений штраф 8500 грн;

10-20% – штраф 17 000 грн;

20-30% – штраф 34 000 грн;

понад 30% від норми – штраф 51 000 грн.

Водії можуть отримати дозвіл на участь в дорожньому русі транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні. Їх видають у Центрах надання адміністративних послуг та профільних відділах управлінь патрульної поліції.

Використання "заглушок"

Сучасні імпортні автомобілі обладнані звуковою системою, яка нагадує водіям про використання пасків безпеки. Часто водії ігнорують цей засіб безпеки та встановлюють в авто так звані заглушки, які вимикають систему.

Якщо під час зупинки й перевірки авто патрульні виявлять "заглушку", то складуть протокол про адміністративне порушення. Розмір штрафу становить 510 гривень.

Відсутність аварійки

Досить часто при зупинці на вимогу інспектора українські водії забувають увімкнути аварійку. За відсутність такого сигналу можуть виписати протокол – штраф за порушення становить 425 гривень.

Відповідно до ст. 125 КУпАП, керманич авто справді повинен увімкнути аварійну сигналізацію, якщо робить зупинку на вимогу поліції. Однак якщо протокол склали за ст. 122 КУпАП, його можна оскаржити в суді.

Порушення правил паркування

Поширеним порушенням в Україні є неправильне паркування транспортного засобу. У квітні-травні в багатьох областях уже відновили штрафи за порушення правила. Спершу водіям виносили лише попередження – у Хмельницькому за перші три тижні їх було понад 1500. Зараз же порушників штрафують, передбачені суми в розмірі від 340 до 680 грн.

Їзда без категорії

Дефіцит пального в Україні змусив декого перейти на альтернативні види транспорту. Хтось пересів на електротранспорт чи велосипеди, а дехто використовує скутери та мопеди. Водіям останніх потрібно пам’ятати про штрафи, якщо в них немає права на керування таким транспортом.

Для того, щоб водити мопед або скутер, потрібно мати права категорії "А1". Із категоріями "А" чи "В" це заборонено, навіть якщо людина вміє їздити на мотоциклі.

За порушення ст. 126 КУпАП, передбачено штраф у розмірі 3400 грн. За повторне порушення доведеться заплатити 40 800 грн та позбутися водійських прав на 5-7 років. У деяких випадках можуть навіть вилучити скутер чи мопед.

Ще жорсткіші правила

У Верховній Раді планують додатково посилити покарання за порушення правил дорожнього руху. Зокрема законопроєкт №7354 передбачає новий порядок відповідальності за порушення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації водіїв ТЗ.

Проєктом закону №7026-1 планують збільшити штрафи за систематичні порушення ПДР:

від 3 до 5 порушень за рік – штрафи подвоять;

від 5 до 10 – збільшать уп’ятеро;

понад 10 разів – позбавлятимуть прав на 2 роки.

Окрім цього, законопроєкт №6502 має удосконалити облік штрафних балів. Передбачається введення системи нарахування штрафних балів за порушення ПДР, які зафіксовані не в автоматичному режимі. За це можуть призупиняти дію водійських прав до моменту повторного проходження курсу навчання та складання екзаменів.

Серед іншого, у Верховній Раді зареєстровано законопроєкт №5050-1, який передбачає відповідальність для водіїв за образу поліцейських під час виконання службових обов’язків та зупинці автомобіля на дорозі. За порушення можуть виписати штраф 340-680 грн або призначити громадські роботи на 20-30 годин.

Раніше "Сьогодні" розповідали, що в Україні з 24 липня зміняться правила отримання та видачі водійських прав, а також дозволили встановлювати платні номерні знаки усім.