Лихоманка на ринку пального: скільки у Польщі тепер коштує бензин

Поки на українських АЗС відносне "затишшя" з цінами, польський ринок переживає великі цінові сплески. На початку червня вартість деяких видів бензину побила рекорди.
"Сьогодні" переглянули дані на спеціалізованому сайті AutoCentrum та розповідають, за скільки у Польщі продають пальне.
Незмінний в ціні лише автогаз
За даними моніторингу цін, станом на 6 червня середня вартість пального у Польщі була така:
- А-95 – 7,76 злотого (53,60 грн);
- А-98 – 8,27 злотого (57,12 грн);
- дизпальне – 8,37 злотого (57,81 грн);
- автогаз – 3,54 злотого (24,37 грн).
Так, 5 червня ціна А-95 бензину становила 7,69 злотого (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотого (56,39 грн).
Як писали "Сьогодні", таке зростання вартості бензину зумовлене тим, що Польща відмовилася від російської нафти.
Паливна криза змінила ринок
Раніше ми розповідали, що криза пального в Україні підвищила попит на електроавтомобілі.
Так, лише за травень українці придбали 1016 автомобілів на електриці і цей результат на 63% більше минулорічного показника. Частка нових машин у цій кількості також зросла до 28%, порівняно із 11% 2021 року.
Здебільшого реєстрували легкові авто – 984 штуки із загальної кількості, а комерційних автівок – лише 32 штуки, і усі вони вже були у вжитку.
"Сьогодні" також писали, які авто із Європи обирають українці останнім часом, і розповідали, які ліміти на купівлю бензину діють на ОККО, WOG, Shell та "БРСМ" з початку червня.