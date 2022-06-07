Сеть АЗС Socar запустила новую услугу – кому будет полезна

Недавно сети АЗС в Украине обновили лимиты на топливо. 6 июня Socar ввела еще одно изменение, и теперь клиенты могут снимать наличные деньги на кассах этой заправки.
О таком нововведении и его условиях сообщила пресс-служба компании.
Где и сколько наличных можно снять
С 6 июня клиенты могут снять до 6 000 грн. Сделать это можно на любой АЗК Socar, но только в городе Киев.
Снять наличные можно по следующему алгоритму:
- купить любой товар, например, топливо;
- сказать кассиру, какую сумму хотите снять;
- оплатить любой картой Visa или MasterCard.
Один чек – одно снятие до 6 000 грн.
"Наличка выдается при условии наличия необходимой суммы на АЗК. С адресами, графиком работы и наличием топлива можно ознакомиться в приложении SOCAR level", – отметили в компании.
В Польше рекордно подорожало горючее
Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в начале июня стоимость некоторых видов бензина в Польше побила рекорды.
Так, по данным мониторинга цен, по состоянию на 6 июня средняя стоимость топлива в Польше была такова:
- А-95 – 7,76 злотых (53,60 грн);
- А-98 – 8,27 злотых (57,12 грн);
- дизтопливо – 8,37 злотых (57,81 грн);
- автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).
При этом 5 июня цена А-95 бензина составила 7,69 злотых (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотых (56,39 грн).
"Сегодня" также писали, что кризис горючего в Украине повысила спрос на электроавтомобили.
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