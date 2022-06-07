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Сеть АЗС Socar запустила новую услугу – кому будет полезна

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 13:48
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Рассказываем, что и на каких заправках сети Socar теперь доступно клиентам
На кассах Socar можно снять наличные
На кассах Socar можно снять наличные / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Недавно сети АЗС в Украине обновили лимиты на топливо. 6 июня Socar ввела еще одно изменение, и теперь клиенты могут снимать наличные деньги на кассах этой заправки.

О таком нововведении и его условиях сообщила пресс-служба компании.

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Где и сколько наличных можно снять

С 6 июня клиенты могут снять до 6 000 грн. Сделать это можно на любой АЗК Socar, но только в городе Киев.

Снять наличные можно по следующему алгоритму:

  • купить любой товар, например, топливо;
  • сказать кассиру, какую сумму хотите снять;
  • оплатить любой картой Visa или MasterCard.

Один чек – одно снятие до 6 000 грн.

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"Наличка выдается при условии наличия необходимой суммы на АЗК. С адресами, графиком работы и наличием топлива можно ознакомиться в приложении SOCAR level", – отметили в компании.

В Польше рекордно подорожало горючее

Ранее "Сегодня" рассказывали о том, что в начале июня стоимость некоторых видов бензина в Польше побила рекорды.

Так, по данным мониторинга цен, по состоянию на 6 июня средняя стоимость топлива в Польше была такова:

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  • А-95 – 7,76 злотых (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотых (57,12 грн);
  • дизтопливо – 8,37 злотых (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотых (24,37 грн).

При этом 5 июня цена А-95 бензина составила 7,69 злотых (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотых (56,39 грн).

"Сегодня" также писали, что кризис горючего в Украине повысила спрос на электроавтомобили.

Также мы писали, что за время действия законопроекта, освободившего от уплаты НДС, акцизной пошлины и ввозной пошлины на легковые авто, в Украину ввезли 111 тыс. поддержанных машин. Читайте какие именно авто украинцы ввозят из-за границы.

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