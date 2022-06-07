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Лихорадка на рынке топлива: сколько в Польше теперь стоит бензин

Валерия Стрильчук Валерия Стрильчук Редактор Деньги Сегодня
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7 июня, 11:06
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Стоимость горючего в Польше продолжает расти, цены на АЗС побили новый рекорд
Сколько стоит бензин в Польше
Сколько стоит бензин в Польше / Фото: Getty Images, Коллаж: Сегодня

Пока на украинских АЗС относительное "затишье" с ценами, польский рынок переживает большие ценовые всплески. В начале июня стоимость некоторых видов бензина побила рекорды.

"Сегодня" просмотрели данные на специализированном сайте AutoCentrum и рассказывают, за сколько в Польше продают топливо.

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Неизменный в цене только автогаз

По данным мониторинга цен, по состоянию на 6 июня средняя стоимость горючего в Польше была такова:

  • А-95 – 7,76 злотого (53,60 грн);
  • А-98 – 8,27 злотого (57,12 грн);
  • дизтопливо – 8,37 злотого (57,81 грн);
  • автогаз – 3,54 злотого (24,37 грн).

Так, 5 июня цена А-95 бензина составила 7,69 злотого (52,94 грн), а А-98 – 8,19 злотого (56,39 грн).

Как писали "Сегодня", такой рост стоимости бензина обусловлен тем, что Польша отказалась от российской нефти.

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Топливный кризис сменил рынок

Ранее мы рассказывали, что кризис горючего в Украине повысил спрос на электроавтомобили.

Так, только за май украинцы приобрели 1016 автомобилей на электричестве и этот результат на 63% больше прошлогоднего показателя. Доля новых машин в этом количестве также выросла до 28% по сравнению с 11% в 2021 году.

В основном регистрировали легковые автомобили – 984 штуки из общего количества, а коммерческих автомобилей – всего 32 штуки, и все они уже были в употреблении.

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"Сегодня" также писали, какие авто из Европы выбирают украинцы в последнее время, и рассказывали, какие лимиты на покупку бензина действуют на ОККО, WOG, Shell и БРСМ с начала июня.

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