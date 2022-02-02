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"Зробив — заробив": як ПриватБанк платить дітям за хорошу поведінку

Андрій Галицький Андрій Галицький Редактор Гроші Сьогодні
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2 лютого, 18:01
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Як пройшов перший робочий тиждень нового сервісу ПриватБанку
/ Фото: Getty Images

До першого в Україні сервісу заохочення відповідальності дітей та юнаків "Зробив-заробив", що дозволяє батькам заохочувати дітей матеріально за виконання завдань, за перший тиждень роботи долучилися 2 тисячі дітей.

За статистикою сервісу, з них було успішно виконано 450 завдань, за що діти отримали 12,7 тис грн заохочень, повідомляє пресслужба Приват Банку.

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Переважна більшість завдань стосувалася:

  • прибирання та домашніх справ — 38%;
  • додаткових учбових завдань — 26%;
  • турботи про домашніх тварин —13%;
  • фізкультури і спорту —12%.

Середня сума заохочення завдань від батьків становить близько 100 грн – від "символічної" 1 гривні до досить відчутного заохочення у 500 грн.

Були серед завдань і доволі нестандарнті, а саме:

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  • "навчитися грати двома руками "До Елізи" Бетховена";
  • відмити акваріум до блиску без розводів";
  • "забрати з роздягальні речі, які не носиш".

Як скористатися можливостями?

Сервіс працює у мобільному додатку Приват24. Щоби скористатися послугою, дитині необхідно мати платіжну картку "Юніора".

Сам сервіс працює доволі просто:

  • один з батьків у своєму Приват24 ставить завдання для дитини з пропонованого сервісом списку чи вигадує сам;
  • визначає термін та ціну за його виконання. Можна створювати разові чи періодичні завдання з будь яких категорій — від навчання до домашніх справ;
  • дитина, коли заходить у свій Приват24, бачить всі завдання та у разі виконання його, підтверджує у додатку чи додає фото гарних результатів.
  • якщо батьки приймають виконання завдань у визначений термін, дитина отримує гроші від батьків на власну Картку Юніора.

Нова функція ПриватБанку

ПриватБанк запустив новий сервіс для бізнесу під назвою "Бюджет", який дозволяє в онлайн режимі отримувати актуальну інформацію про наявність або відсутність заборгованості з податків.

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Користуватися сервісом просто:

  • Перейдіть до каталогу послуг у веб-версії "Приват24";
  • Підключіть послугу "Електронний документообіг";
  • У вкладці "Бюджет" виберіть рік, за який потрібно отримати інформацію;
  • Натисніть кнопку "Створити запит";
  • Підпишіть електронним підписом (SmartID, файловим КЕП або ключем іншого АЦСК).

Раніше ми розповідали, як як збільшити кредитний ліміт на картках ПриватБанку, Ощадбанку та Monobank.

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