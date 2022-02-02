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"Сделал – заработал": как ПриватБанк платит детям за хорошее поведение

Андрей Галицкий Андрей Галицкий Редактор Деньги Сегодня
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2 февраля, 18:01
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Как прошла первая рабочая неделя нового сервиса ПриватБанка
/ Фото: Getty Images

К первому в Украине сервису поощрение ответственности детей и юношей "Сделал-заработал", который позволяет родителям поощрять детей материально за выполнение заданий, за первую неделю работы приобщились 2 тысячи детей.

По статистике сервиса, из них были успешно выполнены 450 заданий, за что дети получили 12,7 тыс грн поощрений, сообщает прессслужба Приват Банка.

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Подавляющее большинство задач касалось:

  • уборки и домашних дел – 38%;
  • дополнительных учебных заданий – 26%;
  • заботы о домашних животных -13%;
  • физкультуры и спорта -12%.

Средняя сумма поощрения заданий от родителей составляет около 100 грн – от "символической" 1 гривны до достаточно ощутимого поощрения в 500 грн .

Были среди задач и довольно нестандартные, а именно:

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  • "научиться играть двумя руками "К Элизе" Бетховена";
  • "отмыть аквариум до блеска без разводов";
  • "забрать из раздевалки вещи, которые не носишь".

Как пользоваться возможностями?

Сервис работает в мобильном приложении Приват24. Чтобы воспользоваться услугой, необходимо иметь ребенка платежную карту "Юниора ".

Сам сервис работает довольно просто:

  • один из родителей в своем Приват24 ставит задание для ребенка из предлагаемого сервисом списка или придумывает сам;
  • определяет срок и цену его выполнения. Можно создавать разовые или периодические задания из любых категорий – от обучения до домашних дел;
  • ребенок, входящий в свой Приват24, видит все задания и в случае выполнения его, подтверждает в приложении или добавляет фото хороших результатов.
  • если родители принимают выполнение заданий в срок, ребенок получает деньги от родителей на собственную Карточку Юниора.

Новая функция ПриватБанка

ПриватБанк запустил новый сервис для бизнеса под названием "Бюджет", позволяющий в онлайн-режиме получать актуальную информацию о наличии или отсутствии задолженности по налогам.

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Пользоваться сервисом просто:

  • Перейдите в каталог услуг в веб-версии "Приват24";
  • Подключите услугу "Электронный документооборот";
  • Во вкладке "Бюджет" выберите год, за который необходимо получить информацию;
  • Нажмите кнопку "Создать запрос";
  • Подпишите электронной подписью (SmartID, файловым КЭП или ключом другого АЦСК).

Ранее мы рассказывали, как увеличить кредитный лимит на картах ПриватБанка, Сбербанка и Monobank.

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